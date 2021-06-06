نقابة القراء تقرر وقف 3 قراء قرآن بسبب أخطاء في التلاوة

أكدت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، أنه تقرر وقف عضوية"أحمد عبدالمحسن وشهرته أحمد العدوي من سوهاج، ومحمد أحمد محمد عبد الحافظ وشهرته محمد الدرنكى من درنكة أسيوط، وأحمد كمال العيسوي وشهرته أحمد العيسوي من الحوارتة المنيا"، كما قررت تحويلهم للتحقيق بلجنه القيم بالنقابة، لخروجهم عن صحيح التلاوة وأحكام القراءة السليمة.

وقالت النقابة في بيان اليوم، برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، إن مجلس الإدارة قرر وقف الأعضاء المذكورين، مؤكدة أن قرارها يأتى لحين مثولهم أمام جهه التحقيق بالنقابه بموعد سيعلن عنه، كما قررت محفظي وقراء القرآن الكريم، تقديم بلاغات إلى جهات التحقيق في كلا من: "شوقي عبدالله أحمد محافظه بني سويف، وعلي أحمد جنيدي من محافظه بني سويف"، لخروجهم عن صحيح التلاوه وأحكام القراءه السليمه وتحذير العامة منهم حيث إنهم يتجرءون علي أحكام التلاوه لإرضاء الناس علي حساب كلام الله ومحاوتهم التشهير بالنقابة.

واختتمت النقابة بيانها بالإشارة إلى حضور مجموعة من القراء وتعهدوا بعدم تكرار هذه الأخطاء مرة أخرى، وأن هناك مجموعة أخري تم استدعائهم الجلسة المقبلة ممن لديهم مخالفات في تلاوه القرآن الكريم.