/634876/كاشفا-موعد-الصلح-تصريحات-مثيرة-لـ-عبدالناصر-زيدان-في-خلافه-مع-مرتضى-منصور-فيديو

كشف عبدالناصر زيدان طبيعة الخلاف مع مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق وإمكانية التواصل لصلح خلال الفترة المقبلة وذللك خلال ندوة صحفية خاصة مع موقع دوت الخليج.

وقال عبدالناصر زيدان: " الدعوة للتسامح تحتاج بطولة كبيرة للغاية وهذا تبرير لمصالحتي مع مرتضى منصور ، على الرغم من الأقاويل التي تخرج بأنني مغصوب علىى ذلك أو غيره ".

عبدالناصر زيدان يكشف موعد صلحه مع مرتضى منصور

وتابع: "جلست مع نفسي في رمضان وتوصلت لهذا التصالح ، وعملت تغطية جبارة في تغطية الإنتخابات على مستوى الجمهورية ويكفيني شرف شهادة الاستاذ عمرو الديب رئيس تحرير دوت الخليج".

وأستكمل : " المهنية تلزمني في أحيان كثيرة ، وأعتذر عن أي تجاوزات حدثت أو ذلات لسان ، لكني لم يصدر ضدي أي أحكام سابقة بشأن السب والقذف ".

وزاد: " أنا الوحيد أو ضمن ثلاثة التي أستطاعت فقط الحصول على أحكام ضد مرتضى منصور بالإضافة لهاني العتال و ممدوح عباس".

عبدالناصر زيدان في ضيافة دوت الخليج

وواصل عبدالناصر : "تصالحي مع مرتضى منصور لا يوجد به إنكسار ولا غالب ولا مغلوب، وهو مرحب بذلك الصلح عن طريق بعض الوسطاء ، ووجه لي اللوم بسبب صدور بعض الأقاويل التي تخص أبنائه وأنا أعتذر عن هذا الأمر ".

وتابع: " لم يحدث أن وضع مرتضى منصور شروط للتصالح معي ، دعوة الصلح خالية من أي شروطات او انكسارات ، ولا يوجد أي خلافات في الوقت الحالي ".

واستكمل : " الجلسة التي تجمعنى بيني وبين عبدالناصر زيدان بحضور الاستاذ سيد عيسى في حوار القرن ، لكنها لم تتم حتى الأن ، ومن المفترض أن تكون خلال الثلاث أيام القادمة".

عبدالناصر زيدان يكشف موعد الصلح مع عبدالناصر زيدان

وأختتم: " الجلسة التي ستجمعنى مع مرتضى منصور لن تكون بها تصوير او فيديوهات أو تسجيلات لانها علاقة ود ، ولا يوجد موقف يكسر عيني ".