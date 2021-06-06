رياضة البرلمان تهاجم اتحاد كرة اليد بسبب منتخب النساء

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أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، باستدعاء اتحاد كرة اليد للتعرف على أسباب عدم وجود منتخب قومي بكرة اليد النسائية يمثل مصر في البطولات الدولية والقارية.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة برئاسة الدكتور/محمود حسين رئيس اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة/ هند رشاد، بشأن القرار الصادر من اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي يتضمن حل جميع الأجهزة الفنية لكافة فرق كرة القدم النسائية في مصر.

آية مدنى تنتقد اتحاد كرة اليد بسبب إهمال منتخبات النساء

وانتقدت النائبتين آية مدني وهادية حسني، اتحاد كرة اليد بسبب اهمال المنتخبات النسائية خاصة ان مصر بها عدد من اللاعبات المحترفات اللاتي تواصلن معهن وطالبن بوجود منتخب لكرة اليد النسائية.

وتساءلت النائبة آية مدنى، عضو مجلس النواب، عن عدم اهتمام وزارة الشباب بكرة اليد النسائية، مطالبة الإعلام بضرورة دعم الفرق النسائية ليتمكن من تمثيل مصر في مختلف المحافل الرياضية.

فيما قالت النائية هادية حسني، إنه تواصل معها ثلاث لاعبات مصريات محترفات في كرة اليد ويريدون تمثيل منتخب مصر ولكن لا يوجد منتخبات نسائية ، مشددة علي ضرورة البحث عم حلول عاجلة لتشكيل منتخب لكرة اليد النسائية.

هند رشاد تتقدم بطلب إحاطة

ومن ناحية أخرى فجرت النائبة هند رشاد، مقدمة طلب الإحاطة مفاجاة بعدم علمها بتنظيم مصر لبطولة كأس العرب للسيدات والمقامة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من24 أغسطس الي6 سبتمبر المقبلين، مؤكدة أن القيادة السياسة تولي اهتماما ودعما كاملا لما حققته بناتنا اللاعبات لرفع راية الدولة المصرية عاليا في المحافل المختلفة أسوة بأبطالنا رجال كرة القدم.

كما أعربت اللجنة عن استيائها الشديد بسبب عدم حضور ممثلا عن اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم وتلبيه الدعوة المرسلة اليه من قبل المجلس ووزارة الشباب والرياضة لحضور هذا الاجتماع مشيرة بأن هذه اللجنة تم تعينها من قبل وزاره الشباب والرياضة لإدارة شئون الاتحاد لحين انتخاب مجلس إدارة خلفا لسابقه، وطالبت لجنة الشباب والرياضة بضرورة التزام أي مسئول يتم دعوته للحضور.

وطالبت اللجنة الاتحادات الرياضية بضرورة وضع استراتيجية واضحة للعبات النسائية تهدف الي انشاء منتخبات وطنية تمثل مصر في المحافل الإقليمية والدولية والاولمبية مؤكده بأن الرياضة المصرية تشهد طفرة حقيقة على مختلف الأصعدة الرياضية بدعم غير مسبوقة من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين.

كما طالبت اللجنة الاعلام الرياضي بضرورة تعظيم اللعبات الفردية خاصة والجماعية عامة حتي يتم تشجيع اللاعبين والا يقتصر الامر علي لعبة كرة القدم فقط.