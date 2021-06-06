/634879/عبدالناصر-زيدان-يكشف-مفاجأة-عن-تمويل-تركي-آل-الشيخ-للزمالك-والأهلي-فيديو

كشف عبدالناصر زيدان عن أسرار يحكيها لأول مرة في ملف تركي أل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي السابق، كاشفا على تعرضه للظلم داخل القلعة الحمراء بسبب طموحاته العالية التي كان يريد أن يحققها في القلعة الحمراء وذلك خلال حوار خاص.

وتابع : " أعتذرت على الحديث أيام وجود تركي أل الشيخ و"الساعات " ، بسبب جلوسي مع مسئولي النادي الأهلي وتأكدت من وجود نية صالحة لأعضاء مجلس إدارة المارد الأحمر ، وأنا مع تركي أل الشيخ ولا أخاف سوى من الله ولا أخشى أحد ومع الحق دائما، وأرى أنه ظُلم في القلعة الحمراء".

عبدالناصر زيدان يكشف عن علاقته بتركي أل الشيخ

وأستكمل : " تركي أل الشيخ كان يريد الأهلي برشلونة أو ريال مدريد لكن اصطدم بمجلس الخطيب ، ولا أقول ذلك بسبب إنتظار أي شئ منه شخصيا ، واستغرب من الفارس الأبيض الذي أنفق 750 مليون جنيه للقلعة البيضاء على مسئوليتي الشخصية".

قال: " تركي أل الشيخ لم يعاير الخطيب بالساعات ، لأنه رجل عرب وهو لم يطلب ذلك لأن هذا بمثابة "عار" ، وأريد أن يخرج أحد ويظهر بأنه فعل ذلك ، وعلى المستوى الشخصي أهداني أنا وعائلتي رحلة حج، هي طبيعة شخصيته المرونة والقوة والسرعة بشكل كبير وهو يذكرني بالرئيس عبدالفتاح السيسي في سرعة الإنجاز وهو يعتبر الرئيس السيسي المثلى الأعلى له".

وتابع : " أحمد شوبير يصلح لرئاسة اتحاد الكرة في الوقت المقبل، لأنه أنجح شخص متواجد في الكرة المصرية ، وهو يستطيع قايدة الجبلاية بشكل ناجح، ويتسطيع إحداث طفرة في الكرة المصرية ، و لا أرى أحد على القمة ، لكن أرى نواب روؤساء".

لا يوجد أفضل بين إعلامي الرياضة في مصر ، من الممكن أن تكون القيادة في بعض الأحيان لشوبير و مدحت شلبي أو إبراهيم فايق".

وعن قضية سب وقذف تامر أمين : " تامر أمين يريد الحصول على 10 ملايين جنية ، لكنني أحترم القضاء والذي يحكمه سأحترم ذلك ".

وتابع :" هناك بعض المتربصين داخل النادي المصري يريدون الوقيعة بينني وبين النادي ، وأحد أعضاء مجالس المصري ، لكنني لم أكتب بوستات على الفيس بوك لأن هناك شركة تدير الصفحة".