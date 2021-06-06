/634880/ضياء-داود-الحكومة-تطلق-اللحيه-وتحف-الشارب-لتعرض-علينا-قانون-صكوك-سيادية-إسلامية-فيديو

قال عضو مجلس النواب، أن ماحاولنا إبعاده عن هذه الأمة من اقتصاد مدني واقتصاد إسلامي، نرى الأن أن الحكومة تقوم باستعادته مرة أخرى وتحدثنا عن اقتصاد اسلامي، وبالحديث أن هناك مستثمرون يريدون العمل في هذا النوع من الاستثمار فإننا بذلك نخلق نوعا جديدا يتوافق مع الشريعة، وأطالب الحكومة بإخبارنا أين يوجد هذا الاقتصاد لأن المادة الثانية من الدستور تنص أن جميع الأنشطة الاقتصادية لابد أن تتوافق مع الشريعة الاسلامية.

ضياء الدين داوود: ابعدو عن السد العالي قال النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب،أن الحكومة تطلق اللحيه و تحف الشارب لتعرض علينا قانون صكوك سيادية إسلامية لسد العجز فى الموارنة. وتحدث داود في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، محذرا الحكومة من أن يمس ذلك قناة السويس أو السد العالى ، قائلا ابعدو عن السد العالي وابعدو عن قناة السويس، لان هذه المشروعات الكبرى تأبى أن تكون

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