رضا البلتاجى يكتب: أخلاق الصهاينة

ابن شقيقى هاجر إلى أمريكا قبل عشرة سنوات وتزوج أمريكية وانجب طفلين، نزل القاهرة فى زيارة سريعة منذ أسبوعين وأخذ أسرته لزيارة الأهرامات، وبينما هو منهمك في تصوير أسرته بتليفونه الخاص تقدم له شاب من أبناء المنطقة وعرض عليه تصويرهما معا.. كتر خيرك.. لا شكر على واجب، الحساب 150جنيه بس بعد الخصم.. دى عينة مما يلقاه السائح فى شوارعنا بداية من عمال المطار، سائق التاكسى والسمسار والفندق والمطعم والشارع وهو مالا يحدث فى دولا كثيرة لا تمتلك ربع مقوماتنا السياحية، ولكن للأسف سبقونا فى المجال، الزوجة قررت ألا تكرر الزيارة مرة أخرى.

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بتشريح جثة رجل، قتلته ابنته الصغيرة حرقا، انتقاما منه لتعديه عليها جنسيا، في منطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وفى حوار تليفزيونى على إحدى الفضائيات أقرت شقيقة المجنى عليه أن زوجة أخيها القتيل تركت البيت بمجرد انجاب الطفلة قبل 13سنة، وتركت البنت فى رعاية الأب الأرزقى فى رواية تثير الغثيان وبحوار تلتمس فيه للبنت ألف عذر فى جريمتها الشنعاء وتلومها على إنها لم تحرق العمة مع الأب.. العشوائيات لا تفرز إلا جريمة وفساد وإرهاب ومخدرات.. قبل أن تحاكموا الصغيرة حاكموا حيتان نهبت الأرض وزرعت العشوائيات.. العشوائيات سرطان ينخر فى عظام مصر.

إيفلين بوريه

بهدوء رحلت عن عالمنا السيدة السويسرية إيفلين بوريه، مؤسسة مدارس صناعة الخزف والفخار بقرية تونس بمحافظة الفيوم عن عمر يناهز 80 عاما بعد أن عاشت حياة ريفية مصرية بسيطة منذ أكثر من 55 عاما بقرية تونس، وأسست مدرسة لتعليم أبناء القرية صناعة الخزف والفخار، ونهضت بالمستوى المادى والاقتصادى وساهمت في تحويل القرية إلى أشهر مزار سياحي بالمحافظة.

حثالة وزبالة وأخلاق صهاينة

الأربعاء الماضى فى نهائى كاس إسرائيل بعد تعادل فريقا «مكابى تل أبيب» مع هابويل تل أبيب، أحرز مكابى هدف الترجيح فى بداية الشوط الثالث الإضافي، وفى الدقيقة 115 أحرز فريق هابويل هدف التعادل من خطأ فادح فى وسط الملعب بفاول عنيف جدًا يستوجب طرد ويتحول الملعب إلى سوق عكاظ قبل أن يلجأ الحكم إلى الفار، ويتاكد من المخالفة ويعود ليلغى الهدف بعد توقف دام لخمس دقائق وعينك ما تشوف إلا السفالة والانحطاط وقلة الأدب فى مظهر لم تراه عيناى على مدار نصف قرن كورة وتحكيم فى مختلف بلدان العالم، حقيقى حثالة وزبالة وأخلاق صهاينة.

حنان الست

أمس ذكرى وفاة أحمد رامى الأربعون، أحب أم كلثوم لدرجة الجنون فقدم لها أعظم الكلمات التى تفننت فيها مع المبدع رياض السنباطى لتسكرنا بأجمل الأغانى، ولم يكن له فيها نصيب، هذا العاشق كتب لها ( سهران).

(مابين نعيمى وأنس الروح ساعة رضاك وبين عذابى وطول النوح ايام جفاك) وكتب لها (الحب كده ).. يا سعده اللى عرف مرة حنان الحب وقساوته ويا قلبه اللى طول عمره ما داق الحب وحلاوته، وعشرات القصائد الخالدة وعندما ماتت كتب يرثيها، ما جال في خاطري أني سأرثـيها .. بعد الذي صغت من أشجى أغانيها.. قد كنت أسـمعها تشدو فتطربني.. واليوم أسـمعني أبكي وأبـكيهــا، رحم الله سلطان الشعر أحمد رامى الذى لم ينعم بحنان الحب وغباوته