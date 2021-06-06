رشا أبو شقرة لـ دوت الخليج: اللجنة أوصت بتعزيز دور الإعلام فى الشأن الافريقي 

/634883/رشا-أبو-شقرة-لـ-تحيا-مصر-اللجنة-أوصت-بتعزيز-دور-الإعلام-فى-الشأن-الافريقي

قالت النائبة رشا أبو شقره، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اللجنة قدمت عدد من المقترحات والتوصيات، لتعزيز عمل الهيئة الخاص بالشأن الافريقي.

رشا أبو شقرة: اللجنة دعت إلى ضرورة توسيع دائرة الضوء على الشأن الأفريقي

كما أكدت عضو مجلس النواب، رشا أبو شقرة على أن اللجنة دعت إلى ضرورة توسيع دائرة الضوء اعلاميا على الشأن الافريقي،كما ناقشت اللجنة القضايا المطروحة فى الشأن الافريقي ،مشددة على أهمية توطيد العلاقات المصرية الافريقية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، وبحضور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وذلك فى إطار متابعة الدولة لمؤسساتها المختلفة، لمناقشة الاستراتيجية العامة التي تعمل بها الهيئة فى الشأن الافريقي ومخرجاتها، من خلال إطلاق كتب بلغات أفريقية وأجنبية متعددة لتوضيح وجهة النظر والجهود المصرية فى هذا الملف، إضافة إلي سلسة من الكتب والمراجع التي تحمل معلومات عن الدول الافريقية.

وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، قد أكد على أن الهيئة قد أصدرت كتاب تعريفي عن «مصر» يتضمن كافة العناصر السياسية والرياضية والفنية المتعلقة بمصر، لترويجها فى أفريقيا لتقديم صورة شاملة وكاملة عن مصر".