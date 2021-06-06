عبدالناصر زيدان:حصلت على 500 براءة لأحكام وصلت لـ 25 سنة سجن «فيديو»

/634884/عبدالناصر-زيدانحصلت-على-500-براءة-لأحكام-وصلت-لـ-25-سنة-سجن-فيديو

أكد عبدالناصر زيدان الإعلامي الرياضي أن العلاقة مع مرتضى منصور كانت مجرد إختلافات على قضايا وليس على أشخاص ، مشددا أنه ليس أقوى من الخطيب أو النادي الأهلي حتى ينوى الصلح مع رئيس الفارس الأبيض.

وقال زيدان في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج : " حصلت على 500 براء لأحكام وصلت لـ 25 سنة سجن ، وهو أمر لم يحدث لأي إعلامي في وقت سابق ، وضد أي أشخاص تعتبر ان هذا التنازل مقابل خروج والدتي من السجن".

عبدالناصر زيدان يكشف مفاجأة عن قضايا الأهلي ضد مرتضى منصور

وأستكمل : " أين قضايا النادي الأهلي ، هل أنا أقوى من الخطيب ؟ أو اقوى من المارد الأحمر ضد مرتضى منصور؟! ، أنا أستمريت على موقفى ، ولا يعنني أي تنازلات".

ووضح عبدالناصر زيدان : " والدتي حصلت على البراءة وأخي حصل على البراءة بعيدا عن هذا الموضوع ، ولست خائف من أي شئ لأننا نمتلك قضاء حكيم وعادل".

عبدالناصر زيدان يعلن عدم خوضه تجربة الإعلام سوى بعد التصالح مع مرتضى منصور

وتابع: "أمتلك 3 دعوات من 3 قنوات رياضية كبرى ولن أخوض أي تجربه قبل التصالح مع الجميع على رأسهم مرتضى منصور".

يأتي هذا في ظل إستضافة موقع دوت الخليج للإعلامي عبدالناصر زيدان، في ندوة حوارية مميزة من أجل الحديث عن أخر التطورات على الساحة الرياضية ، أبرزها كواليس خلافه مع مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق .

وأنطلقت الندوة التي يستضيفها موقع دوت الخليج مع عبدالناصر زيدان في تمام السابعة من مساء الأحد في إستديوهات موقع دوت الخليج للحديث عن كافة الأمور التي تخص الرياضة المصرية بشكل عام والكرة بشكل خاص.