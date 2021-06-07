وزيرة الصحة: إنتاج أول إصدار من لقاح سينوفاك 15 يونيو المقبل

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنه بحلول 15 يونيو سيتم إنتاج أول إصدار للقاحات سينوفاك الصينية المصنعة في مصر، مؤكدة خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحكاية"، :"انتهينا اليوم من 9 تحاليل خاصة باللقاح، وسيتم إنتاج أول لقاح مصرى من سينوفاك يوم 15 من شهر يونيو الجاري".

وتابعت: "سيتم تصنيع لقاح آخر أوروبي في أحد مصانع مدينة أكتوبر، وسيتم توفير لقاح سينوفاك للمواطنين خلال حد أقصى 6 أسابيع من الإنتاج، وسيتم إنتاج 40 مليون جرعة بنهاية العام، ونقل تكنولوجيا التصنيع إلى مصر، مؤكدة أن الدولة المصرية وفرت 750 مليون جنيه، لاستكمال مصنع 6 أكتوبر ومصنع العجوزة لإنتاج لقاحات كورونا.

وأوضحت أنه لا يوجد أي فارق بين لقاح سينوفاك المصري، ولقاح سينوفاك الصيني، وهناك دراسات مقارنة للمطابقة مع المنتج الأصل، بشكل شديد وصارم، مشيرة إلى أن مصر تستورد اللقاحات ذات الفاعلية العالية، ونحن ملتزمون حتى الآن لمنح اللقاح لمن فوق الـ 18 سنة.. وسيكون الأمر بالأولوية للمواطنين".

وأشارت إلى أنه يتم منح 120 ألف جرعة من اللقاحات بشكل يومي، والوزارة تستهدف الوصول للأحياء الشعبية والأماكن المكتظة والقري، ومع التوسع بالإنتاج سيتم العمل بشكل أكبر، وسيتم إعطاء اللقاح لـ 100% من العاملين في التعلم والذين يصل عددهم لـ 2.5 مليون مواطن، وذلك في شهري يوليو وأغسطس، مضيفة:" نتوقع حصول 40% من السكان على لقاحات كورونا".

وأضافت:" معظم المحافظات على مستوى الجمهورية تشهد انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا، وهناك جهود كبيرة تقطعها الوزارة فى هذا الصدد، وأتوقع انخفاض الحالات فى إصابات كورونا الفترة المقبلة".

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