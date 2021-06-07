زيادة جديدة تضرب سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 7 يونيو 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 7 يونيو زيادة جديدة في الأسعار، وكانت أسعار الكتكوت الأبي قد شهدت استقراراً خلال الأيام الماضية، إلا أنها عاودت الارتفاع مرة أخرى منذ أيام قليلة، وبعد أن وصل الكتكوت إلى سعر 2.5 جنيه، عاود الإرتفاع مرة أخرى ليلامس 10 جنيه. سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 7 يونيو 2021 وحول أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم فقد جاءت وفق الأسعر التالية: سعر الكتكوت الابيض اليوم شركة العناني: 9.5 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض الإثنين 7 يونيو شركة القاهرة لدواجن: 9.25 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض شركة الوادي: 8.5 جنيه.

سعر الكتكوت شركة الوطنية: 9.9 جنيه وهو أعلى سعر في السوق اليوم 7 يونيو.

سعر الكتكوت شركة الإسكندرية: 7.5 جنيه.

سعر الكتكوت شركة المراعي: 7 جنيه.

سعر الكتكوت شركة رواد النيل: 6.5 جنيه

سعر الكتكوت شركة أمات: 8 جنيه.

شركة الحرمين: 8.5 جنيه. أما سعر الفراخ البيضاء اليوم 7 يونيو فقد استقرت على نفس أسعار الأيام الأربعاة الماضية، لتسجل الآن الأسعار التالية. سعر الفراخ البيضاء اليوم: 27 جنه.

سعر الفراخ الساسو اليوم: 33 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات: 21 جنيه. اقرأ أيضاً:

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