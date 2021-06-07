انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الفراخ اليوم الإثنين 7 يونيو 2021.. أسعار بورصة الدواجن اليوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الفراخ اليوم الإثنين 7 يونيو الجاري استقرار في الأسعار، وذلك بالرغم من الإرتفاع الكبير والمستمر في أسعار الأعلاف، والذي يشكو منه دائماً مربي الدواجن في مصر، حيث وصل سعر الطن العلف الآن 8.500 جنيه بالنسبة لأسعار سامي عايد اليوم، الأمر الذي لا يتناسب إطلاقاً مع الأسعار الحالية للدواجن، لأن العلف يمثل أكثر من ثلثي تكلفة الفراخ.

سعر الفراخ اليوم الإثنين 7 يونيو 2021

ولذلك كان رئيس شعبة الدواجن قد اقترح منذ شهور قليلة ضم كل مربي الدواجن وعقد اجتماعات متواصلة معهم، والإتفاق على أسعار التكلفة ووضع هامش ربح للمربين من أصحاب المزارع ثم يتم تحديدالسعر على هذا الأساس لمنع نزيف الخسارة للمربين صغاراً كانوا أو كباراً.

وحول سعر الفراخ اليوم الإثنين 7 يونيو فقد استقرت عند 27 جنيه للكيلو بالنسبة للفراخ البيضاء، و33 جنيه بالنسبة إلى الفراخ الساسو، و20 جنيه للفراخ الأمهات.

أما سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 7 يونيو فقد جاءت كالتالي:

شركة العناني: 9.5 جنيه.

شركة القاهرة لدواجن: 9.25 جنيه.

شركة الوادي: 8.5 جنيه.

شركة الوطنية: 9.9 جنيه.

الإسكندرية: 7.5 جنيه.

المراعي: 7 جنيه.

رواد النيل: 6.5 جنيه

أمات: 8 جنيه.

الحرمين: 8.5 جنيه.

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