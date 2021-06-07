على غرار ساسي.. لاعب آخر في الزمالك يبحث عن الرحيل.. تفاصيل

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كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، حقيقة تواصل يوسف إبراهيم الشهير بـ"أوباما" صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي، مع بعض من وكلاء اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.

وقال المصدر: يوسف أوباما تواصل بالفعل مع بعض من وكلاء اللاعبين من أجل البحث عن عرض خليجي املاً في الاحتراف الفترة المقبلة.

وأضاف : يوسف أوباما يدرس الإحتراف بسبب بعض الإنتقادات الشديدة التي يتعرض لها من قبل جماهير نادي الزمالك، وأن اللاعب حلمه أن يحترف مثل مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمعار إلى صفوف جالاتا سراي التركي.

وأتم المصدر: من المتوقع أن الأيام المقبلة تشهد توالي العروض على يوسف أوباما، ثم يتم العرض على مجلس إدارة القلعة البيضاء، حيث أن اللاعب قام بتجديد تعاقده مع الأبيض لمدة ثلاث سنوات.

كارتيرون يعالج الموقف

صعد الجهاز الفني كل من، رضا العميد ومحمد حسام بيسو ومحمد قنديل وحمدي علاء وحاتم محمد وياسين مرعي، بخلاف يوسف أسامة وحسام عبد المجيد و أسامة فيصل وسيف جعفر الذين وأحمد نادر السيد والسيد عطية الذين تم تصعيدهم من قبل.

موعد مباراة الزمالك ضد أسوان

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم ١٧ يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن ناحيه اخري يدرس الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية لحين استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ضغط الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال مران أمس على الجانب البدني للاعبين لرفع معدلات لياقتهم البدنية، كما عقد عدة جلسات مختلفة خلال تدريبات الفريق مساء أمس السبت، وذلك من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة في ظل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الأجندة الدولية .

موقف فرجاني ساسي من الإصابة

ووضح رئيس الجهاز الطبي للمنتخب التونسي أن فرجان ساسي سيكون متواجد مع الفريق غدا بعد أن يستأنف نسور قرطاج تدريباته غدا الإثنين استعدادا للمباراة الودية الثانية والمقرر إقامتها مساء الجمعة أمام منتخب الجزائر.