/634881/لاعب-الأهلي-المحترف-يعلق-على-قرار-إستبعاده-من-صفوف-المنتخب

أكد أحمد حمدي لاعب الأهلي، المعار لنادي مونتريال الكندي، أنه يشارك مع فريقه بشكل أساسي، ومستمر في تجربته بالدوري الكندي، مشيرا إلى أنه خرج إعارة لمدة عام، ويتمنى أن تكون خطوة للإنتقال إلى ناد أقوى، وهناك بند يحق لنادي مونتريال شرائه.

وقال حمدي في مداخلة هاتفية لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "لا يوجد ناد مصري تواصل معي من مصر، سواء الأهلي أو غيره، وأركز مع فريقي بشكل جيد لتقديم مستويات قوية".

وأضاف: "كنت أتمنى التواجد مع المنتخب الأولمبي والمشاركة في الولمبياد، ولكن القرار يرجع للمدير الفني وأحترم قرار استبعادي، وأتمنى أن يكون لي دور مع المنتخب الأول في الفترة القادمة، خاصة أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري دربني وقت تواجدي مع الأهلي ويعلم قدراتي جيدا".

واختتم: "كل تفكيري مع الفريق يتركز في الظهور بمستوى قوي، وأتمنى أقدم مستويات تليق بالنادي وبي وبعدها أفكر في خطوتي المقبلة".

أحمد حمدي مع فريق مونتريال

شارك لاعب الأهلي المعار لصفوف فريق مونتريال الكندي، في 6 مباريات مع فريقة الأوروبي، من أصل 8 مباريات للفريق في هذا الموسم، ولم يستطع حمدي في مشاركاته مع الفريق، أن يسجل أي أهداف، ولم يصنع او يشارك في الاهداف بشكل مباشر، في حين سجل فريقة في الدوري 10 أهداف.

موقف فريق مونتريال في الدوري

يلعب فريق مونتريال الكندي، في بطولة الدوري الممتاز، في القسم الشرقي للبطولة، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة من أصل 8 مباريات، إستطاع فيها أن يحقق ثلاث إنتصارات، ووقع في فخ التعادل في مبارتين، وفشل في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، إستطاف الفريق من خلالها أن يسجل 10 أهداف، في حين تلقت شباكة 9 أهداف في هذا الموسم.