/634885/شريف-الجبلي-يقترح-إنشاء-هيئة-للتنسيق-بين-مؤسسات-الدولة-فى-تعاملاتها-مع-الدول-الافريقية-فيديو

قال النائب شريف الجبلي أن اللجنة ناقشت وسائل زيادة التواجد الاعلامي فى افريقيا والمشاكل التي تواجه الهيئة فى هذا الشأن فضلان عن وجود تعاون بين لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، والهيئة العامة للاستعلامات .

وأكد النائب شريف الجبلي، عضو مجلس النواب، أن هدف اللجنة خلق منظومة لكافة الجهات الحكومية التي تتعامل مع دول افريقية من خلال سياسة واحده تجاه افريقيا للوصول للنتائج الايجابية، مشيرا الي ان العمل على انفراد يصعب عملية التواجد الفعلي المصري فى افريقيا، كما ان اللجنة ستصدر توصياتها فى هذا الشأن.

اقترح النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الافريقية، انشاء هيئة او جهة للتنسيق بين المؤسسات المصرية التي تتعامل مع افريقيا فى المجالاات المختلفة، مشددا على أهمية التناغم والتنسيق بين الهيئات والجهات الحكومية التي تتعامل مع دول افريقية، مثل وزارة الثقافة وزارة الطيران، والهيئة العامة للاستعلامات و وزارة الزراعة والري، والخارجية،لتحقيق الهدف المرجو وهو التواجد المصري فى افريقيا.