عبدالناصر زيدان : لجنة الزمالك فاشلة.. و«فرطت» في فرجاني ساسي

/634886/عبدالناصر-زيدان--لجنة-الزمالك-فاشلة-وفرطت-في-فرجاني-ساسي

أكد عبدالناصر زيدان أن اللجنة السابقة لنادي الزمالك بقيادة المستشار عماد عبدالعزيز فشلت في إدارة الأمور داخل القلعة البيضاء فشلا زريعا، على الرغم من رغبتهم في إدارة الفارس الأبيض بشكل جيد وذلك خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج.

وقال عبدالناصر : " اللجنة السابقة للزمالك فاشلة بالثلاثة، أخفقوا في كل الملفات ، وأصابهم الجبن بشكل كبير ، من المفترض أن تأتي بلجنة بعد مرتضى منصور تكون قوية ، لكن للأسف حدثت العكس وكانوا فاشلين ، وعندما بدأت اللجنة بإبراز القوة كانت بأسم النادي الأهلي ".

ووضح : " إبراهيم عبدالله حاول إرضاء جمهور الزمالك من خلال الهجوم على النادي الأهلي مثل أن يقوم البعض بسب شيكابالا فيتسبب ذلك في إرضاء جمهور القلعة الحمراء".

عبدالناصر زيدان يؤكد : ساسي لم يفعل شئيا للزمالك

وعن علاقة فرجاني ساساي علق زيدان: " فرجاني ساسي لم يفعل شئ لنادي الزمالك ، أصيب في الكونفيدرالية ولم يحقق حينها أي شئ ، لذلك لا يجب أن يقوم أحد بالتعالي على الأندية".

وكشف زيدان : " نادي الريان اتفق مع فرجاني ساسي وهو نفس عرض الدحيل القطري ، وهو مايقارب الـ 5 مليون دولار ، أما فيما يخص بالسيدة صاحبة الحلق ، فهي عضوة داخل القلعة البيضاء وتعمل مع كل مجالس إدارات النادي الأبيض".

وواصل : "النادي الأبيض كبير وأحد أعضاء القلعة البيضاء لذلك لا يجب أن تكون سيدة هي من تحدد مستقبل الزمالك ، الفارس الأبيض هو من جعل نفسه أضحوكة أمام المنافس التقليدي، وأحمل عماد عبدالعزيز ولجنته وأيمن يونس وبعض الجماهير الفشل في الحفاظ على فرجاني ساسي".

يأتي هذا الحوار في إطار حرص موقع دوت الخليج الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، على إستضافة رموز الساحة السياسية والرياضية والفنية ، ضمن دوره المجتمعي في متابعة القضايا المثارة في الشارع المصري ، لذلك حرص الموقع على استضافة عبدالناصر زيدان الذي أشتهر خلال الأيام الماضية بـ " قاهر مرتضى منصور ".