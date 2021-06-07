/634887/النواب-يناقش-الامتناع-عن-تداول-بعض-العملات-الورقية-اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم الإثنين حيث تناقش لجنة الخطة والموازنة مشروع موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للسنة المالية 2021/2022.

كما تنظر لجنة الشئون الإقتصادية طلبي الإحاطة المقدمين من كل من:

النائب إيناس عبد الحليم بشأن امتناع عدد كبير من الأشخاص عن تداول بعض فئات العملات الورقية الرسمية ظناً منهم بأن تلك العملات قد تم إلغاؤها.

النائب أحمد فرغلي بشأن الإفادة عن توجيهات رئيس الجمهورية للسيد محافظ البنك المركزي بمبادرة جديدة للتمويل العقاري بفائدة 3% ومدة السداد تصل إلى 30سنة.

نظر طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب أبانوب عزت عزيز، بشأن اللائحة الصادرة من مصلحة الجمارك ممثلة في غرفة الملاحة حول المنشور المرسل إلى الموانئ المصرية بضرورة تحصيل ضريبة قيمة مضافة قدرها 14% على أسعار النولون البحري للمراكب الصب والحاويات.

ووافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية .

وشهد المجلس الموافقة على أن تكون مدة الصك 30 عاما قابلة للتجديد، فضلا عن الموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها.