/634888/اليوم-تشريعية-النواب-تناقش-عدم-إعلان-نتيجة-مسابقة-الشهر-العقاري-لعام-2016
تعقد لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب أجتماعها غدا برئاسة النائب ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.
حيث يتم مناقشة كل من طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمد إسماعيل، بشأن عدم إعلان نتيجة مسابقة الشهر العقاري لعام 2016 حتى الآن.
وطلب الإحاطة المقدم من السيد النائب طه الناظر، بشأن إعلان نتيجة مسابقة الشهر العقاري رقم 1 لسنة 2016. وطلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمد جنيدي، بشأن سوء حالة وتهالك مبنى محكمة ناصر. ووافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية .
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