فيديو.. وزيرة الصحة: اللقاحات المصنعة فى مصر بنفس مواصفات مثيلاتها العالمية

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مصر بها شركات أدوية عملاقة منذ الستينيات، مضيفه: "سينوفاك المصنع فى مصر هو نفسه سينوفاك المصنع فى بلده أو فى أى دولة تانية مافيش أى فرق".





وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بى سى مصر"، اليوم الأحد، أن هناك دقة كبيرة فى تصنيع الأدوية، مضيفة: "هناك تفاصيل مرهقة وحاجة محدش يتخيلها فى هذا النوع من التصنيع". وأوضحت وزيرة الصحة، أن الخبراء الصينيين الذين حضروا مع المواد الخام لتصنيع سينوفاك لن يعودوا لبلادهم إلا بعد إنتاج اللقاح، مضيفة: "عندنا خبراء دربوا الناس ووقفوا على جميع مراحل التحاليل والإنتاج، شركات زى سينوفاك وسينوفارما عملاقة فى إنتاج اللقاحات عالميا وليست وليدة حدث كورونا وكل العالم بتاخد منها اللقاحات على مدى عشرات السنين ولن تغامر باسمها من أجل مجاملة أحد".

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