رئيس المحكمة الدستورية العليا : لا نمانع فى الانتقال إلى العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن مدينة العدالة ستكون مدينة تنسيقية ومتوازية بين الهيئات القضائية، معلنًا أنه تم دراسة نقل مقر المحكمة الدستورية العليا إلى العاصمة الإدارية وأنه لا مانع فى ذلك.





ولفت رئيس "الدستورية العليا" فى مداخلة مع قناة "أون" مساء أمس الأحد، إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية لا يتدخل فى شئون العدالة، ولكن يمارس دورًا تنسيقيًا بين الجهات والهيئات والقضائية، مؤكدًا أن العدالة متروكة لأصحابها ولا يتدخل أحد فى مجرياتها.

وحول عمل المرأة فى القضاء، أوضح المستشار سعيد مرعي، أن عمل المرأة فى القضاء أمر قديم، مبينًا أن الجديد أن الفتاة والشاب، خريجا كلية الحقوق أصبحا متساويين فى التقدم لبداية السلم القضائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تعنى تحقق المساواة فى أعلى قيمها.

وأضاف أن المرأة المصرية قدمت الكثير من العطاءات فى كافة المجالات، ومن بينها المجال القضائي، واستدل على ذلك بتعيين الدكتورة فاطمة الرزاز نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن قبلها المستشارة تهانى الجبالي.

ولفت رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى تحقيق المساواة التامة فى مجال القضاء الدستوري، وأن المحكمة كانت سباقة فى هذا الشأن فى تعيين المرأة.

وأشار المستشار سعيد مرعي، إلى أن فكر المرأة لا يقل إدراكًا ووعيًا عن الرجل، موضحًا أن المسألة أصبحت علمية وفكرية وليست عاطفية ومن ثم تستطيع أن تشارك فى التحقيقات الجنائية فى النيابة العامة، مؤكدًا أنه من القرارات الهامة التى اتخذها مجلس الهيئات القضائية الذى يترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسى هو توحيد المستحقات المالية بين الهيئات القضائية الأربع.