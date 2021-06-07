/634889/خارجية-النواب-تناقش-خطة-التنمية-الإقتصادية-والإجتماعية-والموازنة-العامة-للدولة-اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الإثنين حيث تناقش لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب كريم درويش رئيس اللجنة توصيات اللجنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 فيما يخص "وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج".

لجنة الشئون العربية

كما تناقش لجنة الشئون العربية برئاسة النائب يسري المغازي، رئيس اللجنة، ربط شبكة الطرق العربية مع بعضها البعض من المحيط للخليج عن طريق الطرق البرية أو السكك الحديدية من الشمال العربي والجنوب العربي.

ووافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية .

وشهد المجلس الموافقة على أن تكون مدة الصك 30 عاما قابلة للتجديد، فضلا عن الموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها.