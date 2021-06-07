/634890/إفريقية-النواب-تناقش-دور-المرأة-في-الحياة-السياسية-والإجتماعية-بالقارة-السوداء-اليوم

تستانف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الأثنين حيث تناقش لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي رئيس اللجنة، دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية بالدول الأفريقية، بحضور السيدة الدكتورة مايا مرسى (رئيس المجلس القومي للمرأة)".

فيما تتابع لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة النائب شريف الجبلي رئيس اللجنة، متابعة أعمال اللجنة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

فيما تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بعض طلبات الاحاطة والاقتراحات المقدمة من النواب،حيث تناقش كل من:

الاقتراح برغبة المقدم من السادة النواب/ وحيد فودة، أحمد الشناوى، سامر التلاوى، بشأن قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح سجلات صناعية مؤقتة لمصانع الدخان والمعسل المسجلة لدى الهيئة.

الاقتراح برغبة المقدم من السيدة النائبة/ نشوى رائف، بشأن إنشاء مصنع لمنتجات الرمان بمدينة البدارى- محافظة أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ ياسر منير عبدالجواد، بشأن إنشاء كوبرى مشاه بمحطة قطار السكة الحديد بقرية نشرت-مركز قلين- محافظة كفر الشيخ.

الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ عبدالناصر عطيه، بشأن تطوير وتحديث ميناء القصير- محافظة البحر الأحمر.

الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء كوبرى ذو مسارين أعلى كوبرى محمد نجيب- حى المرج- محافظة القاهرة.

الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ الطاهر عبد الحميد محمود، بشأن إعادة إنشاء كوبرى المشاه بشارع الأزهر والذى يربط بين المعز وشارع الغورية- محافظة القاهرة.

الاقتراحين برغبة المقدمين من السيدين النائبين/ محمود عبد السميع الشامى، أحمد بلال البرلس، بشأن حل مشكلة نفق الشون- مدينة المحلة الكبرى- محافظة الغربية.

الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ السيد سمير، بشأن إعادة رصف وتوسعة الطريق من منشأة الجمال والنزل حتى نهاية طريق النزل- مركز منية النصر- محافظة الدقهلية.

الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ محمد نجيب خالد، بشأن إنشاء طريق دائرى بمنطقة غرب مدينة منية النصر- محافظة الدقهلية. الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ نبيل عسكر، بشأن تحويل رصف الشوارع بمركز ومدينة أبو كبير وههيا وجميع القرى التابعة لهما من أسفلت إلى أنترلوك- محافظة الشرقية.

الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ إمام منصور حسن، بشأن إنشاء كوبرى مشاه فوق مزلقان السكة الحديد القديم الأوسط بمدينة فاقوس – محافظة الشرقية.

الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ محمد السيد طلبة، بشأن إنشاء كوبرى مزدوج لمدخل ومخرج قرية أبو خليفة التابعة لمركز القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية.

الاقتراحين برغبة المقدمين من السيد النائب/ مجاهد نصار

الأول: بشأن مد مترو الانفاق إلى الطريق الدائرى عند تقاطعه مع طريق مصر الاسكندرية الزراعى - منطقة ميت نما – محافظة القليوبية.

الثاني: بشأن إلغاء إقامة سوق الاحد بمدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ عادل عامر، بشأن رصف طريق جسر النيل بقرية المنيرة مركز القناطر الخيرية- محافظة القليوبية.

الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ جمال فؤاد السيد، بشأن تحسين واصلاح مداخل مدينة كفر شكر– محافظة القليوبية. الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ زكريا حسان، بشأن إنشاء كوبرى مجاور لكوبرى جزيرة المستعمرة قرية الجلاوية- مركز ساقلته- محافظة سوهاج.

الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ سليمان عطيوى، بشأن توسعة طريق عبدالله جاد الحق المتفرع من شارع داود الظاهرى (مدينة نصر)- محافظة القاهرة.

الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ حاتم عبدالعزيز، بشأن رصف طريق أبو حسان العواسجة- مركز ههيا- محافظة الشرقية.

الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ الصافى عبدالعال، بشأن إعادة تطوير شارع عثمان اباظة (السبع بنات) بالمنشية واللبان بالدائرة الخامسة- محافظة الإسكندرية.

الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ محمد خالد نور الدين، بشأن رصف مدخل عزبة راشد بطول حوالى 2كم زمام مركز ميت سلسيل- محافظة الدقهلية.

الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ أحمد رمزى، بشأن إنشاء نفق تحت خط السكة الحديد بمدخل قرية مناشى البلد- مركز منشأة القناطر- محافظة الجيزة.

الاقتراح برغبة المقدم من السيدة النائبة / مرفت عازر نصر الله، بشأن إنشاء كوبرى مشاه بمدخل مدينة ميت غمر – محافظة الدقهلية.