/634891/قوى-النواب-تناقش تظلم-المتضررين-من-قانون-التأمينات-الجديد-رقم-148-لسنة-2019-اليوم

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة اجتماعها غدًا حيث تناقش كل من :

طلب إحاطة مقدم من السيد العضو خالد أبو نحول، بشأن "الآثار السلبية الناتجة عن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم (148) لسنة 2019". طلب إحاطة مقدم من السيد العضو عادل عامر، بشأن "تظلم العاملين المتضررين من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم (148) لسنة 2019". مناقشة طلب إحاطة مقدم من السيدة العضو سحر بشير معتوق، بشأن "ضرورة تقدير حملة الماجستير والدكتوراه في مختلف الدفعات". مناقشة طلب إحاطة مقدم من السيد العضو هشام سعيد الجاهل، بشأن "إيقاف العمل بالمشروع القومي لتشغيل حملة الماجستير والدكتوراه بالجهاز الإداري للدولة". ووافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية . وشهد المجلس الموافقة على أن تكون مدة الصك 30 عاما قابلة للتجديد، فضلا عن الموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها.

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