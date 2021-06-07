/634892/صناعة-النواب-تناقش-توقف-مائة-مصنع-بالمدينة-الصناعية-بالمنيا-اليوم

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود رئيس اللجنة اجتماعا لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب/ السيد محمد المنوفي بشأن انهيار مصنع الألومنيوم بنجع حمادي نتيجة احتساب سعر تكلفة الكهرباء للمصنع بقيمة أعلى من السعر العالمي مما أثر على زيادة تكلفة الإنتاج وصعوبة المنافسة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما تناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب توحيد تامر علي بشأن توقف مائة مصنع بالمدينة الصناعية بالمنيا لعدم وجود جهد كهربائي يتحمل تلك المصانع، حسبما ورد بطلب الإحاطة. ووافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية . وشهد المجلس الموافقة على أن تكون مدة الصك 30 عاما قابلة للتجديد، فضلا عن الموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها.

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