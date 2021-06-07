مشروعات النواب تناقش مشاكل المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة.. اليوم

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تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الاثنين حيث تناقش لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، طلبي الإحاطة المقدمين من السيدة النائبة هاله أبو السعد والسيد النائب حامد جلال جهجه بشأن المشاكل الموجودة في المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة (مشروع الألف مصنع) في ضوء ما طلبته اللجنة من وزارة الإسكان وهيئة التنمية الصناعية.

فيما تستعرض لجنة الطاقة والبيئة مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، بحضور السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة. ووافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية . وشهد المجلس الموافقة على أن تكون مدة الصك 30 عاما قابلة للتجديد، فضلا عن الموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها.

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