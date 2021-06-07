فيديو .. تفاصيل عثور مواطن من الإسماعيلية على لوحة أثرية فى أرضه

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، على القناة الفضائية المصرية، مساء أمس الأحد: "المواطن كان يعمل فى استصلاح أرضه الزراعية وخلال عمله وجد كتلة حجرية شك أنها أثرية، حيث توجه سريعا إلى قسم شرطة السياحة والآثار".
وأضاف: "شرطة السياحة والآثار تواصلت معنا، وأبلغتنا بالواقعة، وتوجهنا إلى المكان، ووجدنا اللوحة فى أرضه".
وأشار مدير منطقة آثار الإسماعيلية أنه خلال البحث تم استكشاف أن اللوحة كانت على بعد 50 سنتيمترا من سطح الأرض، وأنها تعود إلى عصر الأسرة 26، لافتا إلى أن اللوحة يوجد عليها 15 سطرا هيروغليفيا، مؤكدا أن وزارة السياحة والآثار ستجرى حفائر علمية فى المكان للبحث عن وجود آثار أخرى بالأرض، مشيرا إلى أن المواطن سيتم تكريمه من قبل وزارة الآثار والمنطقة.
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