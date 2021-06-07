صديق : أنفقتنا 32 مليار جنيه لـ تطوير العشوائيات فى 5 سنوات

جدة - نرمين السيد - أوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن منظومة تطوير العشوائيات فى مصر، أصبحت قدوة لتجارب أخرى ودول كثيرة، مؤكدا أن مصر من أفضل الدول فى تطوير العشوائيات على مستوى العالم، متابعا: " نحن أصبحنا تجربة فريدة على مستوى العالم".





وقال المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، خلال برنامج رأى عام، المذاع على قناة "تن" الفضائية: "يأتى لنا أناس من دول إفريقية ليستفيدوا من التجربة المصرية فى تطوير العشوائيات، كما أن البنك الدولى عندما يعطى قروضا لدول ويكون من ضمن شروطه تطوير العشوائيات يطلب منهم أن يستفيدوا من التجربة المصرية". ولفت صديق إلى أنه خلال الـ 5 سنوات الماضية فقط، تم إنفاق 32 مليار جنيه على تطوير المناطق غير الآمنة ومن المستهدف إنفاق 40 مليارا خلال فترة قريبة. ولفت المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إلى أن المرحلة الثانية ستكون تطوير المناطق غير المخططة للوصول لمرحلة أرقى وأفضل للمواطن، بجانب أن تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية ستكون المرحلة الثالثة.



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