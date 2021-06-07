/634894/زراعة-النواب-تناقش-التجاوزات-ببورصة-البيض-ومجاملة-بعض-التجار-اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الإثنين حيث تناقش لجنة الزراعة والري طلبات الاحاطة المقدمة من السادة النواب هشام الحصري، اسامه فتحي، أشرف الشبراوي، جمال فؤاد، بشأن استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بصناعة وتربية وإنتاج الدواجن.

وتناقش اللجنة كل من:

طلب الاحاطة المقدم من السيد النائب عبد الله لاشين، بشأن وجود بعض التجاوزات ببورصة البيض ومجاملة بعض التجار عند تحديد الأسعار.

فيما تنافش لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة النائب سامي هاشم ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين (مشترك مع مكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعة، القوى العاملة، الخطة والموازنة)

ووافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية .

وشهد المجلس الموافقة على أن تكون مدة الصك 30 عاما قابلة للتجديد، فضلا عن الموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها.