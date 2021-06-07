سياحة النواب تناقش الضوابط المنظمة لاسعار الخدمات الفندقية.. اليوم

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تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الاثنين حيث تناقش لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، كل من المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وآلية التنسيق بينهما.

فيما تناقش لجنة الثقافة والأثار طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب تامر عبدالقادر بشأن استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على أرض موسسة أخبار اليوم بمحافظة الإسكندرية. كما تناقش لجنة السياحة والطيران المدني الضوابط المنظمة لأسعار الخدمات الفندقية، وخطة الحكومة لوضع سياسة بيعية تحافظ علي سمعة مصر سياحيا. البرلمان وقانون الصكوك السيادية ووافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية . وشهد المجلس الموافقة على أن تكون مدة الصك 30 عاما قابلة للتجديد، فضلا عن الموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها.

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