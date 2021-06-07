/634897/عدم-وجود-خدمات-إنترنت-بقرية-زاوية-البحر-على-طاولة-اتصالات-النواب-اليوم

تعقد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة النائب احمد بدوي، حيث تناقش طلبي الإحاطة المقدمين من السيد النائب محمد يسرى عباده بشأن:

عدم وجود بوكس للشركة المصرية للاتصالات داخل نادى مدينة 15 مايو الرياضى والاجتماعي بالقاهرة. عدم وجود خطوط تليفونات أرضي ولا خدمات إنترنت بقرية زاوية البحر التابعة لمجلس قرية النجيلة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة. طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائبة فايزة صالح، بشأن سرعة الموافقة على توصيل كابل الانترنت لجميع قرى مركزى شبراخيت وآيتاى البارود بالبحيرة. طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم توافر شبكات أرضية وإنترنت بأغلب قرى أبو حمص. ووافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية . وشهد المجلس الموافقة على أن تكون مدة الصك 30 عاما قابلة للتجديد، فضلا عن الموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها.

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