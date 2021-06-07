/634898/إسكان-النواب-تناقش-أزمة-تحصيل-شركة-المياه-مبالغ-بمدينة-نصر-بدون-حق-اليوم

تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة اجتماعها اليوم الاثنين، حيث تناقش طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب:

خالد أبو ناحــول، بشأن تهالك خطوط المياه في قرية الدهسة مركز فراشوط – محافظة قنا.

محمد الحمادي الحصى، بشأن قيود الارتفاع الخاصة بمدن وقرى محافظة دمياط.

علي أحمد العساس، بشأن إحلال وتجديد محطة مياه الشرب بمدينة الســـرو ـ دمياط.

كما يتم مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب:

علــي بــــــدر، بشأن قيام شركة المياه بتحصيل مبالغ من المواطنين بحي مدينة نصر بدون وجه حق.

رحمــي بكيــر، بشأن عدم الاستفادة من محطة تحلية المياه التي تم إنشاءها نتيجة عدم تحمل الشبكات الضغوط وانفجاراتها المتكررة وضرورة توفير المياه الصالحة للشرب لأهالي شمال سيناء.

ووافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية . وشهد المجلس الموافقة على أن تكون مدة الصك 30 عاما قابلة للتجديد، فضلا عن الموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها.