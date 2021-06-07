الاستعلام عن فاتورة التلفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات وطرق سداد الفاتورة

الاستعلام عن فاتورة التلفون الأرضي يبحث عنها الكثير من عملاء المصرية للاتصالات، المشتركين خدمة التليفون الأرضي وذلك لتشغيل باقة الانترنت من خلاله، وكانت قد أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن خدمة الاستعلام عن فاتورة التلفون المنزلي من خلال الموقع الالكتروني للمصرية للاتصالات، وذلك للتسهيل على المواطنين المشتركين في الخدمة ومراعاة للإجراءات الاحترازية الخاصة بالظروف الراهنة التي تعيشها مصرنا الحبيبة، فأتاحوا الاشتراك ودفع الفاتورة من خلال الموقع الالكتروني، بدلا من الذهاب لأي فرع من الفروع الرئيسية لشركة المصرية للاتصالات، ومنعا للازدحام والتكدس خاصة في هذه الظروف الصعبة.

الاستعلام عن فاتورة التلفون الأرضي لشهر يونيو 2021

طورت شركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن الفاتورة ودفع فاتورة الهاتف المنزلي، من خلال الموقع الالكتروني

الخاص بشركة المصرية للاتصالات، كما انه وتوجد عدة طرق أخرى للدفع، عن طرق فروع المصرية للاتصالات

المنتشرة في كل انحاء الجمهورية، أو عن طريق مقدمي خدمات فورى برسوم اضافية، لكن أفضل طريقة هي عن

طريق الموقع الإلكتروني للشركة، لأنها أكثر أمانا في الظروف الصعبة الراهنة ومراعاة التباعد الاجتماعي

والبعد عن الأماكن المزدحمة والمغلقة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي في الموقع الالكتروني

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات.

أضغط على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو عام 2021.

أكتب كل البيانات المطلوبة منك بدقة شديدة، وهي كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي الخاصة بك.

أنقر على أيقونة” أظهر الفواتير” الموجودة داخل الموقع.

ستظهر لك الفواتير التي لم يسبق لك دفعها

قم بالدفع من خلال الضغط على اختيار السداد، وكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك، ثم النقر على كلمة سدد والدفع عبر الفيزا أو الماستر كارد.

طرق سداد فاتورة التلفون الأرضي

بعد الاستعلام عن فاتورة التلفون الأرضي يوجد العديد من الطرق المتاحة أمام المشتركين لدفع فاتورة الهاتف المنزلي، يمكنك دفعها من خلال منافذ شركة المصرية للاتصالات، ومنافذ فوري، ومنافذ مصاري، ومنافذ أمان، ومن خلال الموقع الالكتروني الخاص بالمصرية للاتصالات، ومن خلال مكاتب البريد أيضا.