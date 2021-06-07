توجيهات الرئيس السيسى بشأن السكة الحديد .. أبرز اهتمامات الصحف اليوم

جدة - نرمين السيد - وفى التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير، وزير النقل.. حيث وجه الرئيس بالتركيز على الارتقاء بالعنصر البشرى فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بتأهيل وتدريب العاملين الحاليين، مع انتقاء أفضل الكوادر من مهندسين وفنيين من خريجى كليات الهندسة والتكنولوجيا للعمل بالسكة الحديد وتدريبهم على أحدث النظم التكنولوجية فى هذا المجال بالخارج وكذلك بالمعاهد التعليمية للقوات المسلحة.

ونقلت صحيفة (الأهرام) عن المتحدث باسم الرئاسة بسام راضى إن الرئيس وجه بإقامة محطة بشتيل الجديدة للسكك الحديدية وفقاً لأعلى المواصفات العالمية، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصرى من رواد قطارات الصعيد، وأن الاجتماع تناول متابعة "الموقف التنفيذى لمشروعات وزارة النقل، خاصةً ما يتعلق بتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وكذا تطوير السكك الحديدية والموانئ البحرية".

وأضاف المتحدث أن وزير النقل استعرض خطوات تنفيذ منظومة النقل الذكى "ATS" على المحاور والطرق السريعة، والتى تشمل مرحلتها الأولى إجمالى 7 طرق بطول 1187 كم، ووجه الرئيس السيسى بسرعة استكمال هذه المرحلة، والبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية التى تتضمن 14 طريقاً بطول حوالى 5000 كم، وذلك من أجل تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة على الطرق والمحاور.

وأشارت الصحيفة إلى أنه -خلال الاجتماع- تم عرض جهود تطوير الطريق الدائرى المحيط بالقاهرة الكبرى من خلال توسعته ورفع كفاءته، فضلاً عن تنفيذ محاور مرورية جديدة شاملة كافة الخدمات؛ لربطه بالتجمعات العمرانية على جانبى الطريق، لافتة إلى الرئيس وجه بالانتهاء من أعمال تطوير الطريق الدائرى فى ديسمبر من العام الجاري، فضلاً عن إنشاء ورش بديلة لتلك المتواجدة أسفل الطريق الدائرى فى تجمع منفصل كامل الخدمات خارج الكتلة السكنية.

وفى شأن رئاسى آخر، كتبت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "الرئيس يصدق على قانون الحساب الختامى لموازنة 2020/2019" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق على القانون رقم 12 لسنة 2021 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 – 2020.

وأوضحت (الجمهورية) أن المادة الأولى من القانون – والذى نشرته الجريدة الرسمية – نصت على ربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 – 2020 بمبلغ 1911348267550 جنيها ( تريليون وتسعمائة وأحد عشر مليارات وثلثمائة وثمانية وأربعون مليونا ومائتان وسبعة وستون ألفا وخمسمائة وخمسون جنيها فقط لاغير).

وأضافت:- "يربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الأقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 990127358644 (فقط وقدره تسعمائة وتسعون مليارا ومائة وسبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفا وستمائة وأربعة وأربعون جنيها)".

وعسكريا.. نقلت صحيفة (الأهرام) وقائع لقاء الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مع الفريق ديموكريتوس زيرفاكيس قائد الحرس الوطنى القبرصى والوفد المرافق له.

وذكرت الصحيفة أن القائد العام للقوات المسلحة أكد - خلال اللقاء - اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية والقبرصية فى مختلف المجالات خاصة الدفاعية والأمنية منها، كما أكد أهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأشارت إلى أن اللقاء تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة للبلدين الصديقين.

وفى الشأن الاقتصادي.. نشرت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الصكوك السيادية" أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى وافق على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاما، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقا لأحكام هذا القانون.

وفى الشأن المحلي، كتبت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "تكليف رئاسى بسرعة الانتهاء من مبادرة (حياة كريمة)" أن وزير التنمية المحلية محمود شعراوى أكد - خلال اجتماع عقده مع محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بمقر الوزارة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات - الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى والمتابعة المستمرة للمشروع القومى لتطوير الريف، لسرعة الانتهاء منه فى التوقيات المحددة للمساهمة فى تغيير حياة مواطنى تلك القرى.