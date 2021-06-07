حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 8-6-2021

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 8-6-2021

مهنياً: تشعر بالانسجام مع نفسك ومع المحيط، تحت تاثير القمر من برجك وتبدو متحمّساً لكل ما يروقك ويروق كل إنسان مختلف أو متميّز عن الآخرين.

عاطفياً: تساورك بعض الشكوك حول بعض تصرفات الشريك وتحاول أن تجد لها حلولاً مناسبة تريح أعصايك وتهدئ الأجواء نوعاً ما.

صحياً: التوفيق بين العمل وممارسة الرياضة أمر إيجابي بالنسبة إلى الشأن الصحي.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 8-6-2021

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن جديد، وعن عرض، أو عن انطباع يكوّنه بعض الزملاء عنك، فينقلون ذلك إلى أرباب العمل.

عاطفياً: تبدو جذّاباً جدّاً وقد يبوح لك أحدهم بالحب في هذه الأثناء وتوقّع بعض المفاجآت والتطوّرات اليوم.

صحياً: قد تبحث قضية صحية دقيقة تتعلق بأحد أفراد أسرتك تشغل بالك وتثير قلقك.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 8-6-2021

مهنياً: يوم ممي وناجح يلقي الضوء عليك وربما يستقطب بعض المؤيدين، وتتلقى سيلاً من الاتصالات الداعمة لمشاريعك البنّاءة.

عاطفياً: كل الحلول ممكنة إذا كان الطريق مسدوداً مع الشريك، لكن النيّات هي المفتاح لذلك، وأنت نياتك طيبة وصافية.

صحياً: استعن ببعض المجلات التي تعنى بالشأن الصحي وطبّق الإرشادات التي يعطيها أخصائيون بالصحة.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 8-6-2021

مهنياً: قد يتحرّك القضاء والقانون على نحو طارئ ضدك، كما قد تظهر أخطاء وشوائب وإشاعات مغرضة بحقّك، لكن النصر يكون حليفك.

عاطفياً: عليك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض المواقف التي أثارت تحفّظ الحبيب أو استياءه.

صحياً: الأجواء السلبية المحيطة بك تكون عاملاً أساسياً في تزايد الضغوط على حياتك.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 8-6-2021

مهنياً: قد تقدم على ترشيح نفسك لمنصب إداري جديد، وتكون عند حسن ظن الجميع، وتحقق فوزاً كاسحاً يفاجئ الجميع.

عاطفياً: ثابر على ما تقوم به حالياً من خطوات تمهيدية للانطلاق بعلاقة جديدة بغية الارتباط رسمياً والاستقرار والتفكير في إنشاء عائلة.

صحياً: لن يقف شيء في وجه قرارك للبدء باتباع حمية بغية التخلص من الوزن الزائد.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 8-6-2021

مهنياً: تشعر بحرية التحرك وتستعيد سيطرتك على الامور وتلتقط الفرص المالية والشهرة التي تتوفر وتفرح بنجاح او خطوبة او زواج لاحد افراد العائلة

عاطفياً: إذا كنت متزوجاً قد ترتقي إلى مرحلة متقدمة من التفاهم والانسجام مع الشريك، وإذا كنت عازباً يخفق قلبك فجأة لشخص قريب منك.

صحياً: قد تشعر ببعض الآلام الخفيفة في المعدة، يستحسن الانتباه إلى نوعية طعامك وكميته مساء.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 8-6-2021

مهنياً: قد يكون لضغط العمل الذي تتعرض له هذه الفترة رد فعل عكسي لديك يسبب لك متاعب مع الزملاء ويبعدهم عنك.

عاطفياً: يتصرّف الشريك بليونة تجاهك وبلا استفزاز وتحدّيات، ولن تعاني أي أزمة، بل تنتصر انتصاراً باهراً يفاجئ الجميع.

صحياً: تتابع آخر الأبحاث الطبية ولا سيما تلك المتعلقة بالرشاقة والمحافظة على صحة سليمة.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 8-6-2021

مهنياً: يدعمك هذا اليوم لكي يوفر لك أجواء جيدة ولقاءات حارة، وتأمر فتطاع ويصغي إليك الآخرون بإعجاب وتحظى بحظّ على كل الصعد.

عاطفياً: مهما حاول الآخرون تعكير صفو العلاقة بينك وبين الشريك، يظل عامل الحب أقوى من كل شيء.

صحياً: الانتباه إلى نوعية الأطعمة والتخفيف من بعضها مساء مفيد للصحة.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 8-6-2021

مهنياً: يحملك هذا اليوم إلى سفر أو لقاء مثمر أو نشاطات غنية أو مبارزة فكرية تنتصر خلالها، وتناقش أفكاراً جديدة.

عاطفياً: يخف الوهج السابق كما الاحتمالات والتسهيلات، ويتركز الاهتمام على قضايا طارئة قد تسبب لك الأرق.

صحياً: خفف من كثرة المطالعة ومشاهدة التلفزيون أو الجلوس أمام الكمبيوتر ساعات طويلة.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 8-6-2021

مهنياً: أنصح لك إنهاء الأعمال الملحّة والصعبة وعدم تأجيلها الى وقت آخر، فقد تنقلب المعطيات ضدك وتتعقد الأعمال.

عاطفياً: خُذ احتياطاتك من تفجّر وضع عاطفي، ولا تحاول إثارة غيرة الشريك أو أعصابه فهو لا يرحم في مثل هذه الأمور وقد يفقد صوابه.

صحياً: لا تجازف في أي مجال، لأن التهوّر قد يقودك الى متاعب صحيّة أو حوادث مؤسفة.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 8-6-2021

مهنياً: قد يحصل ما لم تتوقعه، ويربك شؤونك الحياتية والمهنية، لكنك تكون على استعداد لمواجهة كل طارئ.

عاطفياً: تستوعب ما يحصل معك وتحافظ على مشاعر سريّة ولا تبوح بها إلاّ لأحد الذين تثق بهم ثقة عمياء.

صحياً: تبدو في حالة من الإرهاق نتيجة ما تواجهه من مشكلات يومياً، لكنك متفائل جداً.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 8-6-2021

مهنياً: أخبار سارة تعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل، لكن عليك أن تتخذ قرارات مصيرية حاسمة.

عاطفياً: تستفيد العلاقة القوية لتصبح أكثر متانة وعافية، وقد تكبر الأحلام وتنمو معها الروابط لتمتد وتشتدّ صلابة.

صحياً: إياك والتراجع عن القرار المتعلق باتباع حمية صحية، أنت الخاسر الأكبر إذا تخاذلت.