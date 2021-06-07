/634899/الأهلي-يواجهة-الصيد-في-نهائي-كأس-مصر-للطائرة-للسيدات-الليلة

تقام اليوم الأثنين مباراة بين فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي أمام فريق الصيد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً فى إطار نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2020 / 2021 على صالة الشرقية للدخان.

بينما يقام فى تمام الرابعة عصرا لقاء الزمالك مع سبورتنج على تحديد البرونزية على نفس الصالة.

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وتأهل فريق سيدات الأهلى للكرة الطائرة إلى النهائى بالفوز على سبورتنج 3 /0 يوم الجمعة الماضية، بينما تأهل الصيد على حساب الزمالك بنقس النتيجة.

فيما قد تاهل الأهلى إلى نصف نهائى كأس مصر مباشرة، بالفوز على الطيران فى دور الـ16 فى ظل انسحاب فريقى أصحاب الجياد و6 أكتوبر من المنافسة، حيث كان سيلتقى بالفائز منهما فى ربع النهائى، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على دلفى 3 / 0.

وشهدت مباريات دور الـ16 فوز كل من الشمس على هليوبوليس 3 / 0، وسبورتنج على مسيحية إسكندرية 3 / 0، والصيد على سموحة 3 / 2، والجزيرة على مسيحية أسيوط 3 / 0، ودلفى على حدائق الأهرام 3 / 2.

كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد، عن عدم حضور جماهير فى نهائى كأس مصر للسيدات

وأشار غزلان، إلى تحديد عدد محدود من كل نادى من أسر اللاعبين للحضور فى ظل الحرص على التباعد الاجتماعى للحماية من فيروس كورونا، بينما يقام لقاء تحديد الميدالية البرونزية بين الزمالك مع سبورتنج فى الرابعة عصرا على نفس الصالة.

كرة طائرة رجال

وتوج رجال طائرة الأهلي الأربعاء الماضي أمام غريمه التقليدي الزمالك، المباراة التي شهدت تفوق المارد الأحمر بأقل مجهود، حيث حسم الأمر وانتهي بثلاث أشواط في المواجهة الختامية.

وأشاد محمود الخطيب بالروح العالية للاعبين والانضباط الفني، والسلوكي، ‏والإصرار على الفوز والتتويج بدرع الدوري، بعد موسم شاق حقق خلاله الفريق نتائج متميزة وقدم ‏عروض طيبة.‏

وجاء في تهنئة رئيس النادي أن الفوز ببطولة الدوري يحمل اللاعبين والجهاز الفني مسئولية ‏كبيرة تجاه ناديهم في المرحلة القادمة، لتحقيق النتائج التي تليق بالأهلي ‏وطموحات جماهيره، وهو ما يحتاج إلى جهد مضاعف ‏وتركيز مستمر، مؤكد أنه يثق في رجال الأهلي والأخلاص الذي تم تقديمه خلال الفترة السابقة، ‏وعلى الاستمرار في الطريق الصحيح وتحقيق المزيد من البطولات والانتصارات.

بينما حرص العامرى فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ومحمد الدماطى عضو مجلس الإدارة على مؤازرة الفريق الأحمر .