/634900/وكيل-أعمال-مروان-محسن-يكشف-حقيقة-رحيله-عن-النادي-الأهلي

كشف تامر النحاس وكيل أعمال مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، حقيقة رحيل اللاعب هذا الصيف عن صفوف الفريق

وقال تامر النحاس في تصريحات لقناة "صدى البلد": "صعب الحديث عن مستقبل مروان محسن مع الفريق من الان أو أي لاعب آخر "

وتابقع قائلاً :" مروان لا ينقصه سوى تسجيل الأهداف ويؤدي أدوار كثيرة فنية في الملعب أجبرت الكثير من المدربين الاعتماد عليه بشكل أساسي خلال الفترة الماضية مع الاهلي "

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وأختتم حديثة قائلاً :" لم اكن على علم بالإعلان الذي قام مروان محسن بتصويره وتم عرضه في رمضان الماضي، ولكني أعجبت بفكره الإعلان

وتلقى مروان أكثر من عرض في الأونة الأخيرة للرحيل عن الأهلي، وكان أبرزهم ناديه السابق الإسماعيلي الذي رحب بضمه.

ومن ناحيه اخري يخوض النادي الأهلي لكرة القدم مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي مصر للتأمين

حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي أمام فريق مصر للتأمين بنتيجة 2/2، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب التتش، واحرز الهدف الأول وليد سليمان لاعب المارد الأحمر في الدقيقة ال9، وتعادل في الدقيقة 50 لاعب للتأمين، وجاء بالهدف الثاني في المباراة للنادي الأهلي محمود كهربا في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 65 احرز اللاعب مصطفي شعبان، هدف التعادل لفريقة.

كرة طائرة رجال

وتوج رجال طائرة الأهلي الأربعاء الماضي أمام غريمه التقليدي الزمالك، المباراة التي شهدت تفوق المارد الأحمر بأقل مجهود، حيث حسم الأمر وانتهي بثلاث أشواط في المواجهة الختامية.

وأشاد محمود الخطيب بالروح العالية للاعبين والانضباط الفني، والسلوكي، ‏والإصرار على الفوز والتتويج بدرع الدوري، بعد موسم شاق حقق خلاله الفريق نتائج متميزة وقدم ‏عروض طيبة.‏