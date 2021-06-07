التعليم: الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية إلكترونيا قبل 20 يونيو

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنها ستعلن عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة المتقدمين لامتحانات 2021، قبل 20 يونيو الجارى، إذ تتيح الوزارة للطلاب الاستعلام عن رقم الجلوس إلكترونيا، كما يستطيع الطالب الحصول على بطاقة رقم الجلوس من المدرسة التابع لها.





وقالت وزارة التربية والتعليم فى بيان اليوم الإثنين، إن الكنترولات انتهت من إعداد إرقام جلوس طلاب الثانوية العامة وجار مراجعتها قبل إعلانها بشكل رسمى، موضحة أن إرقام الجلوس مرتبطة بمقار لجان السير على مستوى الجمهورية، وخريطة توزيع الطلاب على المدارس التى سيؤدون الامتحانات بها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020 - 2021 "دور يوليو" للشعبتين الأدبية والعلمية، والتى من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10 يوليو 2021، وتستمر حتى الإثنين 2 أغسطس 2021.

ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.