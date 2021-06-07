هل يجب الاقتراض لإتمام فريضة الحج؟ .. الإفتاء تجيب

جدة - نرمين السيد - وقالت فى ردها على سؤال : "هل يجب على المسلم الاقتراض من أجل القيام بفريضة الحج؟: "قال الإمام النووى رحمه الله تعالى فى "المجموع شرح المهذب" .. "لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف".. ولكن لا مانع مِن أن يقترض ويحج إذا اطمأن إلى أنه سيرد القرضَ دون تأثيرٍ ضارٍّ على من تجب عليه نفقتُه.

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وتابعت: "وقد ورد عن بعض السلف النهى عن الاقتراض للحج، فروى الإمام الشافعى، وابن أبى شيبة فى "المصنَّف"، والبيهقى فى "السنن الكبرى" عن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنه موقوفًا عليه: أنه سُئِلَ عن الرجل يَستقرض ويحج؟ قال: "يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ"، قال: وكنا نقول: "لا يَستَقرِضُ إلا أَن يَكُونَ له وَفاءٌ".

وتابعت الإفتاء: "ومذهب الشافعية أنه إن كان للمقترض وفاء به ورضى المُقرِض فلا بأس بالاقتراض.. والحنفية جعلوا الاستقراض واجبًا إذا كان المكلَّف قد وجب عليه الحج وفرَّط حتى فاته وَصْفُ الاستطاعة ولو لم يكن قادرًا على الوفاء لتفريطه.

أما المالكية فعندهم احتمالان بالتحريم والكراهة إذا لم يكن له وفاء".

واختتمت: "من مجمل ما سبق يتبين أنه إذا كان المكلَّف باقتراضه للحج سيُحَمِّل نفسَه أو مَن يعول فوق الطاقة ويعرض نفسه أو مَن يعول للفتن وما لا يقدرون على تحمّله فيترجح فى حقه القولُ بالحرمة، أما إن كان تحصيل ما يَسُدّ به الدَّين سيُعَطِّله عن نوافل العبادات ومكارم الأخلاق ومعالى الأمور فيترجح فى حقه القول بالكراهة، فإن لم يكن هذا ولا ذاك وكان يغلب على ظنه السداد بلا ضررٍ عليه وعلى مَن يعول جاز له القرض بلا حرمة ولا كراهة.. والله سبحانه وتعالى أعلم".