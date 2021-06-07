/634901/مواعيد-مباريات-اليوم-الإثنين-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الاثنين مباريات في جميع منتخابات العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجارى، على رأسها مواجهة ألمانيا ضد لاتفيا وديا، فضلا عن مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

تقام مباراة قيرجيزستان أمام مونغوليا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يدخل منتخب اليابان أمام نظيرة طاجيكستان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا

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يدخل منتخب غوام مباراته أمام منتخب سوريا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصرا.

تقام مباراة بنجلادش أمام نظيرة الهند، والتي من المقلرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصرا

يدخل مباراة منتخب العراق أمام منتخب نظيرة كمبوديا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا.

يدخل منتخب الصين أمام نظيرة الفلبين، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

النيبال X الأردن – الساعة السادسة مساء

إيران X البحرين – الساعة السادسة مساء

فيتنام X إندونيسيا – الساعة السابعة إلا ربع مساء

الإمارات X تايلاند – الساعة السابعة إلا ربع مساء

يدخل منتخب عمان مباراته اليوم أمام نظيرة قطر، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء

تقام مباراة أوزبكستان أمام منتخب سنغافورة، والتي من المقرر إقامتها الساعة الثامنة مساء.

يدخل منتخب أستراليا أمام منتخب تايبيه، والتي من المقرر إقامتها في الساعة التاسعة مساء.

تقام اليوم الأثنين مباراة بين فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي أمام فريق الصيد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً فى إطار نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2020 / 2021 على صالة الشرقية للدخان.

بينما يقام فى تمام الرابعة عصرا لقاء الزمالك مع سبورتنج على تحديد البرونزية على نفس الصالة.

وتأهل فريق سيدات الأهلى للكرة الطائرة إلى النهائى بالفوز على سبورتنج 3 /0 يوم الجمعة الماضية، بينما تأهل الصيد على حساب الزمالك بنقس النتيجة.

فيما قد تاهل الأهلى إلى نصف نهائى كأس مصر مباشرة، بالفوز على الطيران فى دور الـ16 فى ظل انسحاب فريقى أصحاب الجياد و6 أكتوبر من المنافسة، حيث كان سيلتقى بالفائز منهما فى ربع النهائى، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على دلفى 3 / 0.

وشهدت مباريات دور الـ16 فوز كل من الشمس على هليوبوليس 3 / 0، وسبورتنج على مسيحية إسكندرية 3 / 0، والصيد على سموحة 3 / 2، والجزيرة على مسيحية أسيوط 3 / 0، ودلفى على حدائق الأهرام 3 / 2.