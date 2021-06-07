مارسيل سميرلـ دوت الخليج: حصول الرئيس على وسام القائد تقدير لدور الدبلوماسية المصرية

/634902/مارسيل-سميرلـ-تحيا-مصر-حصول-الرئيس-على-وسام-القائد-تقدير-لدور-الدبلوماسية-المصرية

قالت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي وسام القائد العربي هو تقدير لدور الدبلوماسية المصرية الفعال والمؤثر في القضايا العربية، والتي تنعكس بدورها على استقرار المنطقة بأكملها في ظل التحديات والمخاطر التي تواجهها المنطقة.

وسام القائد

وثمنت النائبة مارسيل سمير ،عضو مجلس النواب، الجهود التي تبذلها القيادة السياسية فى ظل توجيهات الرئيس السيسي، لإعادة إعمار غزة سواء عبر الإمكانات المصرية أو بالشراكة مع دول العالم،لافتة إلى أن الجائزة إلى تقدير البرلمان العربي وأعضائه لسياسة مصر في تعميق العلاقات العربية والتنسيق بين كافة الاشقاء لتحقيق موقف عربي موحد تجاه كافة القضايا المصيرية.

السياسات الاقتصادية والاجتماعية

وأشارت النائبة مارسيل سمير، إلى أن هذا التكريم يعد اعترافاً بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، التي تنتهجها الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسي داخلياً لإنجاز مشروع تنمية تاريخية ، فضلا عن مواكبة التطور و التحديث في كافة مناحي الحياة، هذا المشروع الذي يهتم بإعادة بناء الإنسان المصري مثلما يعتني بالمشروعات الكبرى، كما يرصد الجميع فهو مشروع بناء البشر والحجر.

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هذا وتستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم حيث تناقش لجنة الخطة والموازنة مشروع موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للسنة المالية 2021/2022.

كما تنظر لجنة الشئون الإقتصادية طلبي الإحاطة المقدمين من كل من:

تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أبانوب عزت عزيز، بشأن اللائحة الصادرة من مصلحة الجمارك ممثلة في غرفة الملاحة حول المنشور المرسل إلى الموانئ المصرية بضرورة تحصيل ضريبة قيمة مضافة قدرها 14% على أسعار النولون البحري للمراكب الصب والحاويات.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية ،على أن تكون مدة الصك 30 عاما قابلة للتجديد، فضلا عن الموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها.