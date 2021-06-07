/634903/نجم-النادي-الأهلي-يحذر-من-فتنة-بين-اللاعبين-داخل-القلعة-البيضاء-بسبب-فرجاني-ساسي

تحدث رمضان السيد، نجم النادى الأهلى السابق والمدير الفنى لفريق نجوم إف سى، أن حسين الشحات، لاعب الأهلي، يعانى من فقدان الثقة فى الآونة الأخيرة بعد تراجع مستواه فى المباريات الأخيرة للفريق.

وقال رمضان السيد، فى تصريحات تليفزيونية: "حسين الشحات لاعب ذو قدرات فنية كبيرة، وحال عودته إلى مستواه الفنى المعهود الذى ظهر به خلال مشواره مع فريق مصر للمقاصة والعين الإماراتى، فإن ذلك سيصب فى مصلحة النادى الأهلى ويعطى الفريق قوة هجومية كبيرة خلال مواجهتى الترجى التونسى فى منافسات الدور نصف النهائى من دورى أبطال أفريقيا".

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وتابع قائلاً "محمودكهربا لاعب مميز، ولكن يجب عليه الجلوس معي نفسة وإعادة ترتيبات أفعالةومراجعة أخطائه المتعددة التى أبعدته عن التركيز وجعلته خارج حسابات الجهاز الفنى للنادى الأهلى، وفى حال استمراره فى افتعال هذه الأزمات، فلن يستمر كثيراً داخل جدران القلعة الحمراء".

وعن التجديد لفرجانى ساسي أختتم قائلاً: فرجاني ساسي سوف يشعل الفتنة داخل نادي الزمالك إذا استمر مع الفريق”.

ومن ناحيه اخري يخوض النادي الأهلي لكرة القدم مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي مصر للتأمين

حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي أمام فريق مصر للتأمين بنتيجة 2/2، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب التتش، واحرز الهدف الأول وليد سليمان لاعب المارد الأحمر في الدقيقة ال9، وتعادل في الدقيقة 50 لاعب للتأمين، وجاء بالهدف الثاني في المباراة للنادي الأهلي محمود كهربا في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 65 احرز اللاعب مصطفي شعبان، هدف التعادل لفريقة.