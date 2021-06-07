مائل للحرارة.. تعرف على أخبار الطقس

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن اليوم الاثنين، سيشهد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية.

ويسود ليلا طقس لطيف على الوجه البحرى،و القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد . وقالت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين الموافق 6\7\2021، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى ،والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات مختلفة، واضطرابات بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 : 4 أمتار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات جمهورية مصر العربية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى19 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى18 والعظمى32

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى19 والعظمى31

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى18 والعظمى30

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى18 والعظمى27

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى19 العظمى27

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 20 العظمى 27

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 15 العظمى 31

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 19 والعظمى 32

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 15 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 23 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 24 والعظمى 39

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 24 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 27 والعظمى 33

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 27 والعظمى 33