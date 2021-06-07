وزارة الرى: تكثيف التعاون بين مصر والعراق لتعظيم إدارة الموارد المائية

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى نتائج الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الفنية المشتركة المصرية العراقية فى مجال الموارد المائية والرى والذى عقد يوم الأحد الموافق 6 يونيو 2021 باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس.





وترأس الاجتماع من الجانبين الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والرى المصرية، وحسين عبد الامير بكه الوكيل الفنى لوزارة الموارد المائية العراقية، لمناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك فى مجالات إدارة المياه بين البلدين الشقيقين، بما يحقق أهداف الشعبين فى التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة، خصوصا فى ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة مشتركة.

وقال الدكتور عبد العاطى بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين فى التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة.



وخلال الاجتماع استعرض الدكتور رجب عبد العظيم حجم التحديات التى تواجه مصر فى مجال المياه فى ظل محدودية الموارد المائية، والمجهودات التى تبذلها الدولة حاليا لمواجهة هذه التحديات، سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها ، أو على المستوى الحكومى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها مثل المشروع القومى لتأهيل الترع ، المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث ، والتوسع فى استخدام تطبيقات الرى الذكى، أو من خلال التطوير التشريعى من خلال إعداد مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، وغيرها من الإجراءات التى جعلت مصر من أعلى دول العالم فى كفاءة استخدام المياه.

واستعرض الدكتور أسامة الظاهر رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومنسق اللجنة مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم الموقعة فى أكتوبر 2020 ومنها تقنيات الرى الحديث، إعادة الإستخدام، طرق المعالجة، القضاء على التصحر، مقاومة الحشائش المائية، هيدروليكا الانهار والشواطئ بما فيها نوعية المياه والرسوبيات، الاصلاح المؤسسى والتشريعى، وحماية الشواطئ ومشكلات النحر.



وألقت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة وعضو اللجنة الضوء على أعمال وحدة النظم الجغرافية بالقطاع فى مجال استخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد طبيعة إستخدامات الأراضى ورصد التعديات على حرم النهر والأراضى الزراعية، بالإضافة لأعمال مركز التنبؤ بالفيضان والذى يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول.

واستعرض الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد وعضو اللجنة، التطبيقات الخاصة بنظم الرصد والاتصالات بالوزارة "التليمترى"، والتى تسمح بتدفق بيانات الترع والبحيرات والمصارف بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذى القرار والمسؤولين فى جميع إدارات الرى بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة لمنظومة الرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة لمراقبة تشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد، مع إعطاء نبذة عن جهاز قياس درجة رطوبة التربة والذى يسهم فى تنظيم عملية الرى وترشيد إستهلاك المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها.

ومن جانبه، استعرض رئيس الجانب العراقى حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه بالعراق مثل التغيرات المناخية وإنحسار الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، وأن معظم الموارد المائية فى العراق تأتى من خارج الحدود، كما وضح الجهود المبذولة لتذليل تلك التحديات، وتناول الخبرات الواسعة فى مجال رصد الثلوج فى دول المنبع ونظم الرصد ولاتصالات فى متابعة المجارى المائية وتأهيل السدود ومجال النمذجة ومراقبة الخزانات الجوفية.



ووجه الجانب المصرى الدعوة للجانب العراقى للمشاركة فى أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الرابعة المقرر إقامتها خلال الفترة من 24 - 28 أكتوبر المقبل.

واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل من الفنيين، والاعداد لزيارة وفد فنى مصرى للعراق خلال شهر أغسطس 2021 لإجراء العديد من الزيارات الميدانية، للوصول إلى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المتفق عليها خلال الاجتماع، كما تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمل افتراضية سواء على مستوى اللجنة التوجيهية أو مجموعات العمل وذلك لتعزيز التواصل بين الطرفين وتسهيل أى إجراءات مستقبلية فى اطار مذكرة التفاهم.