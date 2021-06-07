صور.. لقاءات رسمية وجولات ميدانية لمتدربى «الوطنية للتدريب» فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - جولات ميدانية للمتدربين فى إقليم القاهرة الكبرى

وحضر المتدربون فى محافظة الجيزة عدة اجتماعات مهمة مع النائب إبراهيم الشهابى، لدراسة موقف تنفيذ مشروع حياة كريمة، ومع النائب السيدة هند عبد الحليم؛ لمناقشة الأعمال الجارية.

كما نظموا زيارة ميدانية إلى حى الطالبية وشاركوا فى جولة خاصة لتنفيذ قرار إزالة فى شارع ترسا ورؤية محور ترسا والممشى السياحى، وكذلك زاروا كوبرى الطالبية الجديد الذى يربط بين الطالبية وخاتم المرسلين، لمتابعة ما طرأ عليه من تطوير.



كما نظم المتدربون بمحافظة القاهرة زيارات ميدانية عدِّة إلى حى السيدة زينب وحى الخليفة والمركز التكنولوجى بهما، للتعرف على الخدمات التى يقدمها للمواطنين بطريقة الشباك الواحد، وأيضًا إلى مشروع تطوير سور مجرى العيون، والمشروع السكنى والمول التجارى، وكذلك إلى قرية الفواخير والورش والأفران المتعددة بها.

أما فى محافظة القليوبية فتم استكمال التدريب فى الأسبوع الثانى بإدارتى التخطيط والمتابعة والاتصال السياسى، وحضر المتدربون الاجتماع الدورى لمبادرة حياة كريمة، لمتابعة نسب الإنجاز وتطوير الأعمال والمشروعات لمختلف القطاعات، كما شاركوا محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والنائبان د. إيمان ريان، ود. سمير حماد فى إجراء جولة ميدانية بمدن بنها وشبين القناطر والخانكة، لمتابعة عدد من المشروعات التنموية التى تتم على أرض المحافظة، ولتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة كالصرف الصحى والتعليم والغاز الطبيعى وتأهيل وتبطين الترع.

معايشة المتدربين للعمل اليومى داخل دواوين محافظات إقليم الإسكندرية

وشارك المتدربون فى محافظة البحيرة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى التفتيش على دور الأيتام والمسنين بدمنهور، وأجروا معايشة ليوم عمل كامل داخل إدارة التخطيط العمرانى بمبنى الديوان وتعرفوا على الخريطة الخاصة بالتخطيط العمرانى الاستراتيجى للمحافظة والتخطيط التفصيلى لمدن المحافظة واشتراطات البناء وقوانينها وتراخيص البناء وكيفية إصدارها، وكذلك حضروا 3 جلسات مع المحافظ هشام آمنة، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء البرلمان عن محافظة البحيرة فى لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب المصرى، وكذلك قاموا بعدّة زيارات إلى مدينتى رشيد وإدكو، وإلى محطات الطلمبات "الصرف الزراعى" بكفر الدوار والمحمودية وتروجه.



أما فى محافظة مطروح فنظم المتدربون زيارات تعريفية هامة داخل الديوان العام، مثل زيارة مكتب متابعة المحافظ، والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، وإدارات المخزون السلعى، وشؤون البيئة، والتفتيش المالى والإدارى، وإدارة الجيومكانية GIS وزيارة مراقب عام الحسابات، والأرشيف العام.

وفى محافظة الإسكندرية أجرى المتدربون مقابلة مع اللواء حسام الشيخ رئيس حى الجمرك ومديرى أقسام الحى للمركز التكنولوجى ومركز المعلومات والإدارة الهندسية وإدارة الأزمات والكوارث، وذلك أثناء الزيارة الميدانية للحى، للتعرف على آلية العمل وحدوده وآلية التنفيذ بكل الأقسام والإدارات التابعة له، كما قاموا بزيارة متحف المجوهرات الملكية، والذى تعرفوا به على مقتنيات أسرة محمد على باشا.

مشاركة المتدربين فى الحملات الموسعة والجولات المفاجئة فى إقليم الدلتا

تعرف المتدربون فى محافظة الغربية على إدارات الديوان العام كالتخطيط والهندسية وإدارة المخلفات الصلبة، وقاموا بعمل عدة جولات ميدانية إلى مصنع تدوير القمامة بدفرة والمجزر الآلى ومحطة إنتاج البيض، وزيارة مسجد السيد البدوى بطنطا، وشاركوا فى تفقد أعمال النظافة بحى أول طنطا، وجراح معدات جمع القمامة بحى ثان طنطا، وكذلك شاركوا فى الجولة الليلية المفاجئة لتقييم أداء المراكز والمدن.



أما فى محافظة المنوفية فقد شارك المتدربون فى الحملة الميدانية الموسعة بأشمون، لتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحى "شطا نوف" وليُعلن المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون عن مجمع خدمات جديد بقورص وحديقة نموذجية بأبو رقبة، كما قاموا بزيارات تعريفية لإدارات الديوان كشئون العاملين، والتحول الرقمى والبوابة الإلكترونية، والتعاون الدولى إذ تم التعرف على مشروعات التنمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وإدارة التغيرات المكانية للتعرف على دور المساحة العسكرية والمنظومة الجديدة لمكافحة البناء بدون ترخيص، وأيضًا إدارة حماية أملاك الدولة لمعرفة الإجراءات الخاصة بالحماية وكيفية التنسيق مع كافة الجهات التابعة من مدن ووحدات محلية وكذلك الجهات الحكومية الخارجية.

حضور اجتماعات المجالس التنفيذية فى غالب محافظات القناة

حَضَرَ المتدربون فى محافظة جنوب سيناء عدة اجتماعات منها اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، وأيضًا الاجتماع الخاص بالمخطط التفصيلى لتطوير مدينة نويبع، وكذلك اللقاء الموسع الذى عقده السيد المحافظ اللواء خالد فودة مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة؛ لتفعيل التنسيق والتعاون ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يصب فى مصلحة مواطنى المحافظة، إذ تم مناقشة عدد من المشروعات الحيوية كإنشاء منطقة حرفية برأس سدر وبنويبع، وإنشاء مدرسة تمريض لخدمة طلاب خليج العقبة وأخرى برأس سدر لخدمة طلاب خليج السويس ومدرسة طور سيناء، وتم مناقشة موضوعات أخرى تهم قطاعات مختلفة من المواطنين.



وأيضًا فى محافظة السويس شارك المتدربون فى عدة اجتماعات هامة مع المحافظ عبد المجيد صقر كالاجتماع التنسيقى لتطوير طريق السويس السخنة بطول 60 كم، وأيضًا مع د. عبد الله رمضان نائب المحافظ كالاجتماع مع مسئولى مديرية الإسكان حول تطور الأعمال بمبنى ديوان عام المحافظة الجديد، وكالاجتماع مع ممثلى عرب العمارين والسيد ممثل الهيئة الهندسية والسيد رئيس حى عتاقه بخصوص ضرورة إزالة كل المظاهر العشوائية للأسواق، كما زاروا الإدارة العامة لأملاك الدولة، حيث اطلعوا على الأملاك الأميرية للمحافظة وناقشوا بعض حالات التعديات على أملاك الدولة والسبل المختلفة التى تنتهجها الدولة فى مواجهتها، وأيضًا زيارة إدارة التخطيط العمرانى.

وكذلك فى محافظة الإسماعيلية حضر المتدربون عدة اجتماعات هامة كالاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة المحافظ شريف فهمى بشارة، كما شاركوه فى جولة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة بأبو بلح، كذلك تابعوا مع النائب المهندس أحمد عصام الدين عددًا من المواقع بالمنطقة الصناعية والمنطقة الحرة، والتقوا برئيس حى ثان الإسماعيلية وتناقشوا معه فى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المواطنين والمسئولين وفى عدالة تنفيذ القوانين على المواطنين، وتفقدوا معه جهود رفع كفاءة ميدان التعاون.

وفى محافظة بورسعيد، اجتمع المتدربون مع رئيس حى المناخ وأجروا جولة تفقدية لميادين الحى ولحديقة الشجرة وحديقة الأمل وقرية بالاما وتفقدوا المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، وحضروا أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بتخريد السيارات.

متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا فى محافظات شمال الصعيد

توجه المتدربون فى محافظة المنيا بصحبة المحافظ اللواء أسامة القاضى لمتابعة سير العمل فى إنشاء 78 عمارة ضمن مشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى المقام على أرض محلج شركة الوادى بحى غرب، وشاركوا فى اجتماع اللجنة الاقتصادية مع السيد نائب المحافظ، وأيضًا فى الجولة التفقدية إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد ومستشفى سمالوط المركزى، وقرية دير سمالوط؛ لمتابعة أعمال المتغيرات المكانية إذ تم معاينة عدد من حالات التعدى بالبناء المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك فى الجولات الميدانية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومواعيد الغلق وذلك بكورنيش النيل وشارع مصر.



وحضر المتدربون فى محافظة الفيوم فعاليات إطلاق المبادرة الرئاسية "بر أمان" لحماية صغار الصيادين، وشاركوا فى اللقاء التعريفى بالبرنامج التمويلى "باب رزق" لتمكين المرأة الريفية بمركز شباب أبو جندير-اطسا، وقاموا بزيارة محمية وادى الريان مع وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد، والمحافظ د. أحمد الأنصارى، وأيضًا زيارة مديريات التضامن الاجتماعى والزراعة والطب البيطرى والرى والصحة ومستشفى الصدر.

فى وسط الصعيد يتابع المتدربون أعمال التطوير بالخارجة ويتفقدوا مسار العائلة المقدسة بأسيوط

تفقد المتدربون فى محافظة أسيوط مسار العائلة المقدسة، وزاروا دير السيدة العذراء بالمحرق واستقبلتهم القيادات الكنسية والتنفيذية بالمنطقة المحيطة بالدير؛ وذلك للتعرف على تاريخه وأهم المشكلات التى تعوق عملية تطوير وتسويق وتفعيل المسار ووضعه على الخريطة السياحية والدينية عالميًا.



كما زاروا ثلاث مراكز تكنولوجية لحى غرب ولحى شرق ولمركز ومدينة أسيوط؛ للتعرف على منظومة العمل وأهم التحديات وسُبل علاجها، كما قاموا بمعايشة العمل اليومى بإدارة التخطيط العمرانى وبقسم الإعلام والإدارة العامة للتخطيط وإدارة تنمية القرية، وحضروا عدة اجتماعات منها اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، واجتماع مع النائب المهندس عمرو عبد العال، لشرح بعض ملفات الديوان، واجتماع مع مدير عام مديرية الطب البيطرى، لمعرفة أهم الإنجازات والمعوقات ومناقشة سُبل الحل، وأيضًا اجتماع مع مسئول جهاز حماية المستهلك؛ للتعرف على أوجه التعاون بين الجهاز والمحافظة، وكذلك اجتماع مع د. على مهران عضو مجلس الشيوخ عن محافظة أسيوط؛ لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالمواطنين وقانون البناء الجديد واشتراطاته وسبل تناول بعض الموضوعات المتعلقة بالمحافظة بالمجلس.



وشارك المتدربون فى محافظة الوادى الجديد النائبة حنان مجدى فى متابعة أعمال تطوير حديقة السلام بالخارجة، حيث وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال اللاند سكيب المتبقية بالحديقة وتجهيز قاعة المناسبات والملاعب والكافيتريا الملحقة استعدادًا للافتتاح، وتضم أعمال تطوير الحديقة إنشاء مسطحات خضراء ومنطقة ألعاب وملعبين خماسى وقاعة مناسبات مجهزة على مساحة 9 آلاف متر مربع.

تفقد المناطق الصناعية فى محافظات جنوب الصعيد

شارك المتدربون فى محافظة سوهاج المحافظ اللواء طارق الفقى فى الاجتماعات الخاصة بمبادرة تطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، وتفقدوا إدارة الاستثمار والبوابة الإلكترونية، وشاركوا السيد النائب أحمد سامى القاضى فى جولته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمركز ومدينة سوهاج، أما فى محافظة الأقصر فقد زار المتدربون رئاسة مركز ومدينة الطود والمدينة الشبابية الدولية.



وعلى صعيد محافظة أسوان فقد قام المتدربون بزيارة المنطقة الصناعية بالعلاقى مع وكيل وزارة الإسكان، وزيارة معبد فيلة مع منسق ديوان عام المحافظة والآثار، كما التقوا بوكيل وزارة الصحة بمديرية الشئون الصحية وتفقدوا إدارات المديرية للتعرف على طبيعة أعمالهم، وقاموا بعمل جولة فى مشروع الإسكان المتميز مع المهندسين المشرفين من مديرية الإسكان.

فى محافظة البحر الأحمر توجه المتدربون إلى حى جنوب مدينة الغردقة، وقاموا بعمل جولة ميدانية لمناطق التطوير بالمشروعات القائمة فى نطاق الحى كمنطقة الروضة ومساكن العاشر وحى الصيادين، ومنطقة دفن المخلفات، ومنطقة الحرفيين والمنطقة الصناعية، ومتابعة تطوير ميدان جهينة وسينزو، وكذلك أعمال التطوير فى المماشى السياحية فى نطاق الحى، كما قاموا بزيارة مديرية الإسكان والمرافق إذ استعرضوا تقريرًا شاملًا عن عمل المديرية ومهامها والمشروعات الجارية والمنتهية والخطة المستقبلية.

عن البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة:

جدير بالذكر أن البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذى كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة فى رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدربا فى الدفعة الأولى فى شهر يناير 2018، وتخريج 79 متدربا فى الدفعة الثانية الذين تلقوا التدريب الميدانى فى 3 أكتوبر الماضى واستمر لمدة شهر فى جميع المحافظات، وقد بدأت الدفعة الثالثة فى 8 نوفمبر 2020 وعددهم 65 متدربا ليتم تدريبهم لمدة عام كامل 9 أشهر تدريب نظري، و3 أشهر تدريب ميدانى.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.