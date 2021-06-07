استقرار نسبي فى أسعار الذهب «تفاصيل»

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين الموافق 7 يونيو2021، استقرارا بعدما ارتفع أمس بمعدل لم يتجاوز حاجز الجنيه الواحد على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

كما سجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 809 جنيهات، وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهبة إلى 693 جنيها.

بينما بلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة بين الذهب نحو 925 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة بين الذهب نحو 539 جنيها.

أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 28.8 ألف جنيه والجنيه الذهب نحو 6472 جنيه وكيلو الذهب نحو 924.6 ألف جنيه. وتختلف أسعار الذهب في مصر من محل لأخر ، وباختلاف نوع عيار الذهب ومن محافظة إلى أخري بالمصنعية، حيث يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا.

نسبة المعادن

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.