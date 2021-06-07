/634909/أسعار-الخضروات-اليوم-زيادة-فى-الإقبال-والبطاطس-بـ-6-جنيهات

يتطلع الكثير من المواطنين لمعرفة آخر أسعار الخضروات فى السوق خاصة فى الوقت الحالى بسبب تغيير «العروة» وهو ما ينبأ بزيادة مرتقبة فى الأسعار، ونرصد فى التقرير التالى أبرز أنواع الخضار الذى سيتم تطبيقها:-

تعرف على أسعار الخضروات اليوم

وخلال جولة قام بها موقع دوت الخليج الإخبارى، رصدنا أسعار السوق، حيث وصل سعر القوطة لـ 5 جنيهات، بينا كان سعر البصل بـ 6 جنيه، وسعر البامية فى الأسوق وصل أيضًا لـ 20 جنيه، والكوسة بـ 10 جنيه، والفلفل وصل سعره لـ 8 جنيهات، والليمون وصل لـ 20 جنيه.

دوت الخليج يرصد أسعار السوق اليوم الاثنين

وشهد موقع دوت الخليج خلال الجولة ركود نسبي فى الأسواق الفترة الأولى من صباح اليوم، ومن ثم زادت حركة الإقبال عند الساعة العاشرة صباحًا.

بينما تدرجت مؤخرًا أسعار الفاكهة فى السوق، حيث تدرج سعر البطيخ من 30 إلى 50 جنيه حسب وزن ومستوى البطيخ، بينما وصل سعر البرتقال لـ 10 جنيهات، والفراولة أيضًا لـ 10 جنيهات، بينما وصل سعر الجوافة لـ 8 جنيهات أيضًا.

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وأكد التجار لـ«دوت الخليج»، أن تلك الأسعار قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة خاصة أن الوارد من الوجه البحرى على وشك النفاذ ومن المقرر استقبال كميات جديدة من الوجه القبلى، وهو منهج متبع خلال الفترة الحالية.