«خلي بالك».. كثافات مرورية عالية بمعدل سير65 % بشوارع العاصمة والجيزة «صور»

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شهدت محاور و شوارع وميادين القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى صباح اليوم الإثنين، كثافات مرورية عالية على أغلب المحاور والميادين، بمعدلات سير تصل إلى 65% تزامنًا مع الذروة الصباحية، وسط تواجد أمني من رجال المرور، تحت إشراف اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة بالمرور لمتابعة الحالة.

كثافة مرورية بمناطق الكونيسة إلى المنيب

وظهرت كثافات مرورية متحركة أعلى مناطق الكونيسة إلى المنيب، وكذلك الأمر مناطق دار السلام باتجاه الأوتوستراد وحلوان والمعادي، والسلام وموقف العاشر وطريق بلبيس اتجاه طريق الإسماعيلية الصحراوي.

كما شهد محور 26 يوليو كثافات مرورية متحركة بسبب عطل سيارة نصف نقل على طريق المنصورية بالاتجاهين، فيما يشهد طريق الإسماعيلية الصحراوي كثافات عالية للقادم من الطريق الدائري حتى جسر السويس وميدان الألف مسكن بالإتجاهين ، وتظهر كثافات مرورية مرتفعة على طريق السويس الصحراوي بمناطق الكارتة بالاتجاهين.

كثافة مرورية بالتحرير

وشهد ميدان التحرير أيضًا، كثافات مرورية عالية تجاه شارع القصر العينى أمام وزارة وتموين وسط انتشار أمنى مكثف من ضباط وأمناء المرور .

كما استقرت حركة سير المركبات على طريق الإسكندرية الصحراوي، و طريق الكريمات الصحراوي الشرقي، ومحور روض الفرج، وشبرا - بنها الحر، والواحات، وبلبيس الصحراوي، والدائري الإقليمي، وكذلك على طريق الكورنيش بمناطق البحر الأعظم، وشارع النيل السياحي، والعجوزة، بينما تشهد مناطق إمبابة بطئًا في حركة السير.

كما شهدت طريق القومية العربية بعض الكثافات المتوسطة، بينما انتظمت حركة المرور في شوارع أحمد عرابي، والبطل أحمد عبد العزيز وميدان لبنان وجامعة الدول العربية اتجاه مطار إمبابة، وسيولة بمناطق الدقي وشارع التحرير أمام المعهد الروسي وميدان المساحة إلى ميدان الجيزة وجامعة القاهرة، مع وجود بطء في حركة السير أعلى كوبري ثروت.

وكثفت الإدارة العامة للمرور، من خدماتها لتحقيق السيولة والأمن المروري؛ حفاظًا على سلامة المواطنين، ونفذت حملات للكشف عن سلامة الإطارات والكشف على متعاطى المواد المخدرة من قائدي السيارات أثناء السير ، وكذلك ضبط المواقف العشوائية؛ حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.