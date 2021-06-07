مجدي افشة يحتفل بتتويجه بـ5 القاب مع الاهلي..«صور»

/634905/مجدي-افشة-يحتفل-بتتويجه-بـ5-القاب-مع-الاهليصور

احتفل لاعبالنادي الأهلي مجدي أفشة بتحقيقه 5 بطولات متتالية مع القلعة الحمراء منذ انضمامه إلى الفريق، ونشر عبر حسابه بموقع "انستجرام"، صور لكل تتويج ببطولة، وعلق علي الصور، قائلا: "الحمدلله 5 بطولات مع النادي الأهلي ومازال العطاء مستمر والقادم أفضل إن شاء الله".

وحصد مجدي أفشة مع النادي الأهلي: "كأس السوبر المحلي، بطولة الدوري المصري، دوري أبطال أفريقيا، كأس مصر، السوبر الأفريقي".

ومن ناحيه اخري يخوض النادي الأهلي لكرة القدم مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي مصر للتأمين

حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي أمام فريق مصر للتأمين بنتيجة 2/2، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب التتش، واحرز الهدف الأول وليد سليمان لاعب المارد الأحمر في الدقيقة ال9، وتعادل في الدقيقة 50 لاعب للتأمين، وجاء بالهدف الثاني في المباراة للنادي الأهلي محمود كهربا في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 65 احرز اللاعب مصطفي شعبان، هدف التعادل لفريقة.

كرة طائرة رجال

وتوج رجال طائرة الأهلي الأربعاء الماضي أمام غريمه التقليدي الزمالك، المباراة التي شهدت تفوق المارد الأحمر بأقل مجهود، حيث حسم الأمر وانتهي بثلاث أشواط في المواجهة الختامية.

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وأشاد محمود الخطيب بالروح العالية للاعبين والانضباط الفني، والسلوكي، ‏والإصرار على الفوز والتتويج بدرع الدوري، بعد موسم شاق حقق خلاله الفريق نتائج متميزة وقدم ‏عروض طيبة.‏