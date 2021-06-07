/634908/منى-فاروق-تغلبت-على-الإكتئاب-بالصلاة-والدعاء-وتجاهلت-المتنمرين-فيديو

قامت الفنانة منى فاروق بالظهورر في فيديو عبر إنستجرام، حيث أكدت أنها مرت بظروف صعبة، وظلت عاما كاملا تشعر بالفشل وتتابع نجاحات من حولها، الامر الذي جعلها تتخذ خطوة في مشوار حياتها، فأكملت دراستها الجامعية التي أجلتها عدة سنوات، مشيرة إلى أنها حاليًا في امتحانات ليسانس الحقوق.

التغلب على الإكتئاب بالصلاة وأضافت أنها استطاعت التغلب على الفترة العصيبة التي مرت بها بالصلاة والدعاء، حيث تملكها الاكتئاب فترة، لكنها نجحت في النهاية من التغلب عليه والعودة مرة أخرى لحياتها. وأكدت فاروق، أنها مازالت حتى الآن تتعرض بشكل كبير للتنمر، ولكن التجاهل هو أسلوبها حاليًا، وبالرغم من وصول رسائل خلال الفيديو تحمل العديد من التنمر إلا أنها ستتجاهل المتنمرين بعدم الرد عليهم.

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