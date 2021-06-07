/634910/المتحدث-الإعلامي-للمنتخب-الأولمبي-يكشف-موقف-طاهر-من-المشاركة

أكد زغلول صيام المتحدث الإعلامي باسم المنتخب الأولمبي، أن شوقي غريب مدرب الفراعنة سيحسم موقف استمرار طاهر محمد طاهر وعمر مرموش في المعسكر يوم الجمعة المقبل.

وقال خلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير"الروح العالية تسود داخل معسكر المنتخب الأولمبي، ومن المقرر أن يصل منتخب جنوب أفريقيا غداً الثلاثاء".

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وأضاف: " طاهر يحتاج إلي تدريبات علاجية لمدة أسبوع، والجهاز الفني فضل تدريباتة في نادية، حيث ومن المقرر أن ينضم اللاعب للمعسكر يوم الجمعة المقبل، فيما على أن يتم تقييم حالته وحسم استمراره في المعسكر من دعمه نفس الأمر بالنسبة لمرموش الذي يعاني من الإصابة بشد".

وأختتم قائلاً:”الجهاز الفني للمنتخب على تواصل مع ناديه، وذلك من أجل الحصول علي موافقة مشاركتة”.

قائمة المنتخب الأولومبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

موعد مباراة منتخب مصر

وقد تم ترتيب إقامة مباراتين وديتين امام منتخب جنوب افريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد ان حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالاولمبياد وتحددت المباراه الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.

كانت النسخة 32 من البطولة الأقوى في القارة السمراء هي الأولى التي تضم 24 منتخب، وبعد نجاح التجربة قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استمرار المسابقة بنفس النظام في النسخة القادمة، والتي ستستضيفها الكاميرون عوضًا عن نسخة العام الحالي التي سحبت منها وذهبت للفراعنة لعدم جاهزية الأراضي الكاميرونية لاحتضان المحفل الإفريقي الأهم على صعيد كرة القدم.

ونتيجة لتفشي فيروس كورونا، قرر الاتحاد الإفريقي تأجيل البطولة لمدة عام على شاكلة ما قام به الاتحاد الأوروبي بخصوص كأس الأمم الأوروبية، لتقام بذلك في يناير 2022 وتستمر الكاميرون في احتضانها.