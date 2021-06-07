/634912/تصادم-قطارين-في-باكستان-تسبب-في-وفاة-32-شخص-وإصابة-64
أمر عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني، بإجراء تحقيق شامل في حادث تصادم القطارين في منطقة كهوتكي بإقليم السند جنوبي باكستان، والذي أسفر عن مقتل 32 شخصًا على الأقل وإصابة 64 آخرين.
التوجه لموقع الحادث
وأعرب عمران خان في تغريدة نشرها على تويتر عن صدمته إزاء وقوع الحادث، حيث أمر وزير السكك الحديدية بالتوجه إلى موقع الحادث، والتأكد من تقديم المساعدة الطبية للجرحى.
هذا وتتوقع السلطات ارتفاع حصيلة القتلى نظرًا لوجود عربات لم تصل إليها طواقم الإنقاذ بعد، فيما تم الاستعانة بقوات الجيش للمساعدة في جهود الانقاذ، كما تم الاستعانة بالمعدات الثقيلة لرفع العربات، بالإضافة إلى طائرتي هليكوبتر لنقل المصابين.
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